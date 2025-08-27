La mujer de Bruce Willis da la última hora del estado de salud del actor

Bruce Willis se retiró del mundo del cine en marzo del 2022 por padecer afasia, un trastorno del lenguaje. Sin embargo, en febrero de 2023, Rummer Willis, la hija del actor, comunicó a sus seguidores que los médicos habían dado con el diagnóstico definitivo: "Aunque es doloroso, es un alivio tener por fin un diagnóstico claro: demencia frontotemporal".

Hace un año, Emma Heming, la mujer de Bruce Willis, publicó unos stories en su cuenta de Instagram en los que no daba buenas noticias, ya que confesó que la situación es cada vez más difícil: "Cuando vives en el mundo de la demencia, sabes que las opciones son escasas (…) Es una enfermedad cruel y no existen tratamientos".

Aunque el estado de salud del actor es una incógnita, sus familiares van actualizando la última hora de vez en cuando.

Ahora ha sido su esposa quien ha explicado en una entrevista con la periodista estadounidense Diane Sawyer, que "todavía está muy activo y tiene muy buena salud pese a todo".

Emma Heming ha lamentado que "solo es su cerebro el que le falla" y que "el lenguaje se le está yendo".

Sin embargo, ha declarado que ella y su familia han encontrado nuevas formas de comunicarse con el intérprete: "Hemos tenido que adaptarnos y tenemos una forma de comunicarnos con él que es simplemente diferente".

La modelo ha revelado que Bruce Willis todavía muestra "destellos de su personalidad": "Todavía tenemos esos días, bueno, no días, momentos en los que se ve su risa. Tiene una risa tan sincera, y a veces ese brillo en sus ojos o esa sonrisa que me transportan. Pero son difíciles de captar porque esos momentos aparecen y desaparecen tan rápido".