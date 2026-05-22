SEGURIDAD SOCIAL
Una mujer de 61 años consigue mantener una pensión de 850 euros por incapacidad permanente absoluta
El Alto Tribunal ha fallado a favor de la pensionista, enmendado la sentencia previa que había denegado la prestación
El Tribunal Supremo ha decidido mantener una pensión compensatoria de 850 euros mensuales a una mujer de 61 años que llevaba casi dos años sin trabajar por sufrir una incapacidad permanente absoluta.
En este punto, el Alto Tribunal ha fallado a favor de la pensionista, enmendado la sentencia previa que había denegado la prestación. La disputa se originó tras el divorcio de su exmarido, por mutuo acuerdo, que estableció una cuantía de 1.000 euros para la mujer.
Posteriormente, el exmarido solicitó la extinción de la pensión compensatoria tras vender la licencia de su estanco y cesando su actividad laboral. Según detalla la sentencia STS 5252/2025, la Audiencia Provincial de Palencia extinguió la misma.
No obstante, el Supremo ha rechazado la resolución de la Audiencia Provincial. El Alto Tribunal considera que la venta del estanco fue una decisión voluntaria que, además, generó un beneficio patrimonial inmediato.
Asimismo, el TS expone que es inadmisible extinguir la pensión compensatoria en base a los ingresos mensuales del exmarido. Actualmente, el hombre percibe "unos 530 euros por el alquiler de un local", sin contar la inyección de operación mencionada.
De igual forma, la mujer seguía sin poder reincorporarse al mercado laboral desde 2007 debido a su incapacidad laboral reconocida. Con todo, el Supremo entiende que la situación de la pensionista no ha cambiado y debe seguir percibiendo la compensatoria.
Adicionalmente, la Sala explica que el hombre ya no tiene que afrontar algunos de los gastos anteriores como la manutención del hijo que tienen común. Es decir, su capacidad económica no se había visto perjudicada.
Ahora bien, es importante recordar que la pensión podría extinguirse en noviembre de 2007. A partir de este momento, el hombre alcanzará la edad de jubilación y su situación económica se verá afectada.
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