PENSIONES
Una mujer de 61 años logra conservar su pensión de 850 euros tras una sentencia del Supremo
El Alto Tribunal ha revocado la sentencia previa que había negado la prestación a la mujer
El Alto Tribunal ha fallado a favor de mantener una pensión compensatoria de 850 euros al mes a una mujer de 61 años. La pensionista llevaba cerca de dos años fuera del mercado laboral debido a una incapacidad permanente absoluta.
En este sentido, el Supremo ha revocado la sentencia previa que había negado la prestación a la mujer. La contienda judicial surgió después del divorcio por mutuo acuerdo de su exmarido, que marcó un importe de 1.000 euros para la pensionista.
Más adelante, el excónyuge solicitó el final de la pensión compensatoria tras vender la licencia de su negocio, un estaco, cesando su actividad laboral. Según la sentencia STS 5252/2025, la Audiencia Provincial de Palencia dio por extinguida la misma.
Sin embargo, la máxima instancia judicial de España ha rechazado la resolución de la Audiencia Provincial. De esta forma, el Supremo considera que la venta del negocio fue voluntaria y generó un beneficio patrimonial inmediato.
Del mismo modo, el Alto Tribunal precisa que es inadmisible extinguir la pensión compensatoria en base a los ingresos manuales del excónyuge. En la actualidad, el exmarido percibe "unos 530 euros por el alquiler de un local", sin tener en cuenta la mencionada venta.
Asimismo, la pensionista no podía reincorporarse al mercado laboral desde 2007, debido a su incapacidad permanente absoluta. A pesar de ello, el TS considera que el contexto de la mujer no ha cambiado y debe seguir percibiendo la compensatoria.
La Sala expone que el hombre ya no tiene que cargar con algunos de los gastos anteriores, como la manutención del hijo que tienen en común. Por lo tanto, su capacidad económica no había sufrido un perjuicio.
Con todo, es clave recordar que la prestación se podría extinguir en noviembre de 2007. A partir de entonces, el excónyuge alcanzará la edad de jubilación y su contexto económico se verá afectado.
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