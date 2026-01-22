"Ha muerto prácticamente sin nada": Sale a la luz la verdad sobre la herencia de Irene de Grecia

El fallecimiento de Irene de Grecia, hermana de la reina Sofía, ha sido una de las noticias más comentadas de este inicio de 2026. A raíz de ello, ha surgido una pregunta recurrente: ¿qué herencia dejó? ¿Quién recibirá cuanto haya dejado?

Irene de Grecia, dedicada a la vida y no al dinero

Es aquí que ha decidido intervenir con rotundidad Luis Pliego, el conocido director de la revista Lecturas. Y es que ante una inmensa cantidad de rumores y bulos sin fundamento, el director ha decidido revelar la verdad a todo el mundo.

Según explica el directivo, la princesa ha muerto sin prácticamente tener bienes materiales a su nombre. De esta forma, ha buscado desmontar la idea de que Irene de Grecia había vivido rodeada de fortunas durante toda su vida.

La realidad, según explica el rostro de la revista Lecturas, es que Irene de Grecia siempre vivió una vida muy discreta, alejada de lo que se presupone que es la exuberencia habitualmente atribuida a las familias monárquicas de mayor reputación.

Entonces, ¿a dónde iban destinados todos los fondos de la hermana de la reina Sofía? Pues mayormente al servicio, la cultura y la vida familiar, dejando completamente de lado cualquier deseo de acumular un importante patrimonio personal.

Es conocido en este sentido que la aristócrata griega fundó la ONG 'Mundo en Armonía'. Es decir, lejos de gastarse sus fondos en vivir una vida de opulencia, hizo todo lo que pudo para hacer que el mundo a su alrededor fuera un lugar mejor.

Por lo tanto, Luis Pliego concluye que no existe ninguna gran herencia a repartir de parte de Irene de Grecia. Su legado es personal, no material, y toda la información que fluya hablando de grandes cantidades no serán más bulos faltos de verdad.