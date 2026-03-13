SUCESOS
La muerte del influencer gastronómico que ha impactado a medio mundo: fallece con su familia ante el intento de acto heroico
La trágica noticia sacude al gremio de creadores de contenido de gastronomía
En las últimas horas se ha confirmado la muerte de un influencer gastronómico de origen chileno-estadounidense que ha sacudido al sector de la creación de contenido a lo largo de medio mundo. Sobre todo, porque el suceso se conforma como uno de los más trágicos de los últimos años.
Su nombre era Benjamin Wood, quien fallecía a las 19:00 de la tarde del pasado lunes en un accidente que se cobró las vidas de otras tres personas más además de la suya, según confirmaban las autoridades.
El trágico incidente tuvo lugar en Algarrobo, Valparaíso, cuando una mujer se vio arrastrada por el mar y, en un momento dado, tanto Benjamin Wood como su padre y su pareja intentaron socorrerla.
El problema es que, según el servicio médico legal de Chile, las cuatro personas involucradas en el accidente fallecieron a causa de asfixia por sumersión, dado que la corriente del mar se los llevó a la zona más profunda del área.
La única persona que sobrevivió al accidente fue la pareja de la mujer a la que iban a socorrer inicialmente, quien fue rescatado por el equipo de emergencias de Chile poco después de que las cinco personas quedasen varadas en el mar.
Como resultado del accidente, Benjamin Wood (de 43 años), Norman Ray Wood (padre del influencer), María José Duarte Ureta (su mujer) y Patricia Pilar Bello Labe (la mujer a la que iban a socorrer) perdieron la vida.
Algo que ha supuesto una gran sacudida e el mundo de la creación de contenido de gastronomía, dado que Benjamin Wood era muy respetado a causa de su labor de divulgación sobre ciertas áreas como, por ejemplo, la creación de la cerveza artesanal.
Ante el suceso, la hija del influencer se pronunció en redes sociales con un mensaje capaz de emocionar a cualquiera que lo lea: "Mi padre fue uno de los mejores hombres que conocía y mi ejemplo a seguir". Descanse en paz.
