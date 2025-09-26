Muerte Charlie Kirk: La última teoría de la conspiración se fija en esta película de Nicolas Cage de 1998

La macabra muerte en directo del 'influencer' de la extrema derecha trumpista norteamericana, Charlie Kirk, sigue dando de qué hablar. Hace tan solo unos días SPORT recogía algunas de las teorías de la conspiración más o menos locas en relación con el asesinato en la Universidad de Utah Valley y ahora se le ha unido una nueva idea.

Los conspiracionistas no descansan con el objetivo de encontrar respuestas alternativas a la versión oficial de cualquier suceso que ocurra a día de hoy: desde el cuestionamiento de la llegada de la NASA a la Luna, hasta los atentados a las Torres Gemelas de Nueva York del 11-S o la reciente muerte del supremacista, todo es susceptible de ser irreal.

Ahora, se centran en la película 'Snake Eyes', en España traducida como 'Ojos de serpiente', de 1998, dirigida por el aclamado Brian De Palma y protagonizada por Nicolas Cage: "Ricky Santoro es un turbio agente de policía de Atlantic City que, en la noche en que se disputa el combate de boxeo por el campeonato del mundo de los pesos pesados, debe evitar el asesinato del Secretario de Defensa de los Estados Unidos. Tiene la misión de ayudar a su amigo Kevin Dunne, comandante de la Marina. Pronto descubrirá una conspiración en la que está implicada una extraña mujer de traje blanco", describe la sinopsis el portal especializado, Filmaffinity.

Extracto de la película Snake Eyes (1998). / ·

La relación entre el asesinato de Kirk y la película

Aunque a priori no parece guardar relación con el caso actual, la trama revela la muerte de un personaje llamado Charles Kirkland en circunstancias similares a las que provocaron la muerte del joven Kirk: con un disparo en el cuello en un acto público.

Para más inri, los internautas se han percatado que dicha muerte en la ficción ocurre el 10 de septiembre, misma fecha en la que Tyler Robinson disparó desde un lugar elevado en la entidad educativa de Salt Lake City.

Otro elemento que ha llamado la atención es que el acusado de matar al personaje solamente, el 'Ejecutador', solamente es una distracción para ocultar al verdadero asesino, y aparece otro personaje que se llama Lincoln Tyler, mismo apellido que el nombre de quien apretó el gatillo en la vida real.

Pese a las 'evidencias' son muchos los usuarios de redes sociales que opinan que a la gente se le está yendo de las manos el tema y que solamente se trata de una coincidencia: "Charlie Kirk tenía cinco años entonces, ¿qué es esta conspiración? ¿Sabían que iba a crecer y convertirse en famoso y ser asesinado?", se pregunta uno de ellos.

Otra persona piensa que "no puede ser una coincidencia" la cantidad de referencias en la película, "como el asesinato de Charlie Kirk", aunque también hay quein piensa que fue un atentado organizado desde el mismo gobierno: "No hay coincidencias. Charlie Kirk fue un trabajo interno".