CULTURISMO
Muere Wang Kun, el culturista chino de 30 años que vivía como un monje
Su fallecimiento vuelve a poner bajo la lupa las exigencias extremas del culturismo profesional
El mundo del culturismo ha dejado muchos fallecimientos en los últimos años, constatando lo peligrosa que es esta práctica sin una supervisión adecuada. Se trata de una disciplina muy polémica debido a los límites físicos, la presión extrema y los riesgos que la rodean.
Ahora, vuelve a estar de luto, después de que Wang Kun falleciera a los 30 años de forma repentina debido a un problema cardíaco, según confirmó la Asociación Provincial de Fisicoculturismo de Anhui.
Wang Kun era conocido por llevar una auténtica "vida de monje". Durante más de una década, se aisló de los excesos y dedicó su tiempo a entrenar, meditar y cuidar su alimentación con extrema disciplina. En entrevistas, el propio culturista describía su dieta basada en caldo de olla caliente, carne bañada en salsa de soja y pechuga de pollo hervida.
El deportista ganó ocho títulos consecutivos en los Campeonatos Nacionales de Culturismo de la Asociación China de Fisicoculturismo, consolidándose como uno de los atletas más destacados del país.
Su esfuerzo y constancia le permitieron también formar parte de la Federación Internacional de Culturismo y Fitness (IFBB), compitiendo a nivel profesional en la categoría masculina de 212 kilos y dejando su marca en el circuito internacional.
Más allá de los escenarios y los trofeos, Wang Kun también emprendió proyectos personales. Era dueño del gimnasio Muscle Factory y planeaba abrir un segundo centro en su ciudad natal, Hefei. Días antes de su muerte, compartió un mensaje cargado de ilusión sobre este proyecto: "Un nuevo punto de partida, un nuevo mundo… ante mis ojos".
La muerte de Wang Kun se suma a una lista cada vez más extensa de culturistas fallecidos en 2025, un año especialmente oscuro para esta disciplina. Su fallecimiento vuelve a poner bajo la lupa las exigencias extremas del culturismo profesional.
