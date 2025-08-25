Muere Verónica Echegui, protagonista de 'Yo soy la Juani', a los 42 años

La actriz Verónica Echegui ha fallecido este lunes a los 42 años. Según ha adelantado El Mundo, la intérprete madrileña había estado ingresada en los últimos días en el Hospital 12 de Octubre debido a una enfermedad.

Verónica Fernández de Echegaray se consolidó como una de las intérpretes más relevantes del cine español. Desde que era muy joven se decantó por la interpretación y se formó en diferentes escuelas y talleres.

La intérprete debutó en el cine con la película 'Yo soy la Juani', estrenada en el año 2006. Con el papel de Juani, Echegui fue nominada al Goya a la Mejor Actriz Revelación y consiguió varios papeles en diferentes largometrajes.

La madrileña ha participado en películas como 'La gran familia española', Kamikaze', 'Katmandú, un espejo en el cielo', 'La familia de mis hijas' 'Seis días corrientes' o 'La niebla y la doncella', entre otras.

Verónica también ha trabajado en series de televisión como 'Apagón', 'Intimidad' y '30 monedas'. En el año 2022, recibió el premio Goya a la Mejor Actriz de Reparto por su trabajo en 'Las de la última fila'.

Además, en 2021 dirigió el cortometraje 'Tótem Loba' con el que consiguió el Goya al Mejor Cortometraje de Ficción.