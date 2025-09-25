Muere Shewarge Alene, ganadora de la maratón de Estocolmo, durante su entrenamiento

La vida puede cambiar de la vida a la mañana. Este tópico cobra sentido en algunas ocasiones, como le ha ocurrido a la atleta etíope Shewarge Alene, la última ganadora de la maratón de Estocolmo.

Alene se encontraba entrenando cuando se empezó a sentir mal y fue trasladada al hospital, según indicaba la organización de la carrera en la capital de Suecia.

"Con profunda tristeza recibimos la noticia del fallecimiento de Shewarge Alene, ganadora del Maratón de Estocolmo", anunciaban.

La mujer tenía 30 años de edad y hacía tan solo cuatro meses que se había coronado en el país nórdico, aunque su mejor marca la registró en la prueba de Cape Town de 2023, en Sudáfrica, con un tiempo de 2h27:36.

Era una especialista en pruebas de larga distancia internacionales ya que había conquistado 12 de las 27 carreras que había corrido como atleta profesional, en lugares como Turquía, España o México.

Como nota curiosa en su carrera, Alene impuso un nuevo récord en la carrera Mount Washington Road Race en la que tuvo que pedir que le prestaran unas zapatillas para correr, el año 2010.

Este es el enésimo caso de deportistas profesionales que pierden la vida durante la ejecución de sus rutinas, aunque el atletismo no suele ser el centro de atención en estas desgracias.

La disciplina que sí que suele generar este tipo de noticias es el culturismo. Hace tan solo dos días conocíamos la muerte del español Jorge Fernández a los 42 años a causa de un fallo cardíaco y en abril falleció el italiano Vito Pirbazari, también mientras entrenaba, mientras que en marzo lo hacía Jodie Vance, de tan solo 20 años de edad.