Muere Roger Lukaku, padre de Romelu y exjugador de fútbol: "Gracias por enseñarme todo lo que sé. Siempre te estaré agradecido"

Este lunes 29 de septiembre se ha conocido la muerte del exjugador belgo-congolés Roger Lukaku a los 58 años de edad en la ciudad congoleña de Kinshasa, ayer, domingo 28 según ha informado este mediodía EFE, aunque las causas no han trascendido.

Roger era el padre del jugador del Napoli SCC, Romelu y de su hermano Jordan, actualmente sin equipo y exjugador de plantillas como la SS Lazio o la Ponferradina en la temporada 2022-2023.

Roger llegó desde la República Democrática del Congo a Bélgica en 1990, país en el que se desarrolló como futbolista durante gran parte de su carrera, además de sus apariciones con Zaire, antiguo nombre de su país de nacimiento.

Pese a que nunca llegó a competir para un equipo de primer nivel, dejó una huella importante en algunos clubes modestos, con 47 goles en 135 partidos entre Boom, Germinal Ekeren, Malines, Seraing u Ostende.

Pese a que abandonó las categorías profesionales en 1999, su periplo profesional terminó en 2007 ya con 40 años.

Roger Lukaku en su etapa profesional. / ·

Uno de sus hitos más importantes fue la fundación del Sporting Club Rojolu en su Congo natal: un club cuyo nombre corresponde con las iniciales del exjugador y sus hijos.

El jugador más famoso de la familia, Romelu, ha publicado un comunicado en Instagram agradeciendo a su padre el legado que hoy disfruta: "Gracias por enseñarme todo lo que sé. Siempre te estaré agradecido y te apreciaré. La vida nunca será la misma. Protegiéndome y guiándome como nadie más podría", empieza el exjugador del Chelsea e Inter de Milán.

"No voy a ser el mismo. El dolor y las lágrimas están fluyendo enormemente. Pero Dios me dará la fuerza para volver a estar juntos. Gracias por todo. Roger Menama Lukaku, 'vieux roy' (para sus amigos). Mi papá", terminaba el sentido mensaje, que ha recibido muestras de apoyo instantáneo por parte de sus seguidores.