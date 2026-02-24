Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere Robert Carradine, actor conocido por 'Lizzie McGuire' o 'La revancha de los novatos', a los 71 años

El carismático actor Robert Carradine ha fallecido a los 71 años de edad.

Álex Pareja

El mundo del cine llora la muerte de Robert Carradine a los 71 años, el carismático actor conocido por dar vida al padre de Lizzie McGuire y al icónico nerd de 'La revancha de los novatos', quien luchó valientemente contra un trastorno bipolar.

La despedida de un icono

Robert Carradine falleció el 23 de febrero de 2026 por suicidio, tras casi dos décadas batallando contra el trastorno bipolar, según confirmó su familia en un emotivo comunicado a Deadline y The Guardian. "En un mundo que puede parecer tan oscuro, Bobby siempre fue un faro de luz para cualquiera que estuviera cerca de él", expresaron.

Miembro del legendario clan Carradine, hijo del mítico John y hermano de David (fallecido en 2009), Keith y Bruce, Robert debutó en 1972 con John Wayne en 'Los cowboys'. Pronto brilló en 'Malas calles', de Martin Scorsese, junto a su hermano David, 'El regreso' con Jane Fonda o 'Cannonball' son sólo algunos de sus proyectos más míticos.

Algunos de los papeles más estelares de Robert Carradine incluyen al Soldado Zab en la bélica 'Uno Rojo, división de choque' de Sam Fuller con Lee Marvin, y Bob Younger en el western 'Forajidos de leyenda' de Walter Hill, donde los dos hermanos interpretaron a dos forajidos reales.

Su gran éxito llegó con 'La revancha de los novatos' en 1984, como Lewis Skolnick, el nerd que lidera la rebelión universitaria. Para prepararse, se infiltró en la Universidad de Arizona; la saga sumó tres secuelas en años posteriores, convirtiéndolo en un símbolo generacional.

Más tarde, encarnó a Sam McGuire, el padre torpe y cariñoso de 'Lizzie McGuire' a principios de los 2000 y en su película con Hilary Duff, conquistando al público infantil. Participó en películas como '2013: Rescate en L.A.' o 'Django Desencadenado', de Quentin Tarantino.

Padre de tres hijos, incluida la actriz Martha Plimpton, su vida personal incluyó un divorcio en 2017 tras un incidente en 2015 ligado a su enfermedad. Su legado perdura en más de cien películas en las últimas décadas, inspirando a hablar de los problemas de salud mental que marcaron su última etapa.

