Muere una persona electrocutada en la línea R4 de Rodalies

Un trágico incidente ha causado la interrupción del servicio en la línea R4 de Rodalies entre Martorell y L'Hospitalet de Llobregat, en la provincia de Barcelona. De acuerdo con la información facilitada por Adif, una persona perdió la vida tras sufrir una descarga eléctrica. La compañía ferroviaria ha explicado que, tras lo ocurrido, los trenes irán retomando poco a poco sus horarios habituales.

Alrededor de las 6:30 de la mañana, Adif comunicó que la circulación ferroviaria había quedado suspendida entre Cornellà y Castellbisbal. El motivo señalado fue la presencia de un cadáver en la zona de las vías.

Retenciones durante la madrugada

El suceso, ocurrido a primera hora de este viernes, obligó a detener completamente el servicio en ese tramo de la línea R4. La situación generó importantes afectaciones para los usuarios que dependen de esta conexión diaria.

Desde Rodalies confirmaron que el incidente estuvo relacionado con el fallecimiento de una persona que recibió una descarga eléctrica en la infraestructura ferroviaria.

En un mensaje difundido a las 6:23 horas en X, Rodalies informó que los trenes no podían circular entre Martorell Central y L'Hospitalet debido a la presencia de un cuerpo en las vías.

Aproximadamente media hora más tarde, a las 6:51, se notificó que el servicio había sido restablecido entre ambas estaciones afectadas.

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No obstante, las autoridades advirtieron que la normalización del tráfico ferroviario no sería inmediata, y que los retrasos podrían superar los 20 minutos en promedio durante las primeras horas tras la reanudación.