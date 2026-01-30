Muere Patricia, la víctima 46 del accidente de Adamuz tras estar ingresada en la UCI

El trágico accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba), ocurrido el 18 de enero de 2026, pasará a la historia al convertirse en uno de los accidentes más trágicos del siglo en España. Y, ante tal situación y como es de esperar, la gente busca desesperadamente un culpable que se haga cargo de los hechos.

Uno de los principales señalados al respecto no es otro que Óscar Puente, Ministro de Transporte, quien está siendo el foco principal de muchas de las críticas que se han emitido hacia el propio Ministerio. Y una de las que más han circulado por redes últimamente tiene que ver con la de Risto Mejide.

46 fallecidos en una de las mayores tragedias del país

Hasta el momento, el balance de personas fallecidas era de 45. Una auténtica tragedia, lo que provocó que muchas personas sintieran cierto respeto a subirse a un tren. Las vías se han convertido, para muchos, en un recordatorio de que incluso lo cotidiano puede convertirse inesperadamente peligroso.

Pero esta semana, se confirma la víctima número 46. Se trata de Patricia, residente en La Palma del Condado (Huelva), quien viajaba en el tren Alvia involucrado en el siniestro y regresaba de Madrid tras realizar un examen de oposiciones celebrado ese mismo domingo en la capital.

La muerte permanecía hospitalizada en la unidad de cuidados intensivos tras lo ocurrido el pasado 18 de enero, según informaron autoridades de la Junta de Andalucía. Desde el día del accidente, la víctima se encontraba en estado crítico debido a múltiples traumatismos y complicaciones pulmonares, recibiendo atención en la UCI del Hospital Reina Sofía de Córdoba.

Patricia se convierte así en la tercera persona de La Palma del Condado que pierde la vida en este accidente, después de que un matrimonio de la misma localidad también figurara entre los fallecidos.

16 personas más heridas

16 de los 126 pasajeros que resultaron heridos continúan hospitalizados en centros sanitarios de Andalucía, entre ellos 15 adultos y un menor, según los datos más recientes del Servicio Andaluz de Salud (SAS).

Con esta nueva pérdida, la provincia de Huelva contabiliza un total de 28 víctimas mortales derivadas del accidente de Adamuz. El pasado jueves se llevó a cabo la primera ceremonia religiosa en la ciudad para rendir homenaje a quienes perdieron la vida en el siniestro.