Muere el padre de David Bisbal, 'Pepe', a los 84 años: Un exboxeador que llegó a ser campeón de España
El hombre sufría de Alzheimer desde hacía años y vivía en una residencia de Almería, donde recibía las visitas de su hijo
El padre de David Bisbal, José Bisbal Carrillo, ha fallecido este martes 10 de febrero a los 84 años de edad en una residencia de Almería, el municipio que le vio nacer. Hacía años que el hombre sufría Alzheimer y su hijo le mostró de una forma especialmente tierna en su documental de 2023.
En el documento, comparte un rato con su padre y le revela recuerda que fue un gran boxeador de joven, además que quien le habla es nada menos que su propio hijo. Aunque parecía contrariado por culpa de la enfermedad, recupera el hilo al escuchar cantar a Bisbal una de sus canciones favoritas: "Estás muy guapo, Pepe, te quiero mucho", le dice David.
"Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo", escribía en Instagram el artista junto a un carrusel de imágenes de su padre de joven, cuando se convirtió en campeón de España de boxeo hasta en siete ocasiones, y al frente del micrófono, cantando en un escenario.
De hecho, las crónicas de la época recogidas por algunos de los medios locales resaltan que la carrera pugilística de José fue bastante destacada y que el día de su muerte se cumplen 50 años de su último combate como profesional.
El Diario de Almería repasa la carrera deportiva de José Bisbal, que arrancó de manera amateur hasta convertirse en campeón de Andalucía, subcampeón de España en 1960 en peso mosca, y campeón de España el año siguiente en peso gallo en Madrid.
Fue precisamente en 1961 que debutó profesionalmente ganando por puntos a su contrincante y demostrando un estilo ágil capaz de esquivar los golpes contra las cuerdas. Así, en 1963 se coronó campeón nacional en su Almería natal.
Más allá de su desarrollo deportivo en el país, Bisbal padre fue de los primeros boxeadores en medir su habilidad con otros púgiles extranjeros, fuera de España. Así, se enfrentó a Jan persson en Göteborg, Suecia, y llegó a ganarle en dos ocasiones. La noticia ha caído como un cubo de agua fría en Almería y el club de fútbol que actualmente milita en la Segunda División, ha querido rendirle un homenaje al recordarlo tras conocerse su muerte.
José Bisbal ha acompañado a su hijo desde que este saliera en Operación Triunfo, en 2001, y no ha dudado en darle su apoyo en una de las facetas que también dominaba, aparte de los guantes de 10 onzas, la música.
