Muere Nurse Hailey: El motivo tras el fallecimiento de la 'influencer' que ocurren al 13% de madres en España

Hailey Marie Okula, mejor conocida por su 'nickname' en las redes sociales, Nurse Hailey, ha sufrido una de esas desgracias que solo le pasan a un pequeño grupo de embarazadas, pero que no por ello deja de existir: ha muerto tras dar a luz a su hijo, en el parto.

Se sabe que Hailey llevaba años intentando quedarse embarazada, reto que no conseguía por culpa de sus problemas de infertilidad. Ha sido su pareja, Matt Okula, quien ha dado la noticia a través de las redes sociales, algo que ha dejado en 'shock' a todos sus seguidores.

El parto, según parece, se habría ido complicando hasta convertirse en la sentencia de la joven, aunque el niño ha nacido sano, por cesárea.

Según cuentan las fuentes cercanas, la 'influencer' habría sufrido un paro cardíaco tras dar a luz al bebé, algo que según indican los últimos datos recogidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS) ocurrió a 287.000 mujeres en todo el mundo en 2020.

Sin embargo, la institución apunta a que la mayoría de las muertes ocurren por causas relacionadas con las hemorragias (27%), mientras que la preeclampsia y demás consecuencias derivadas de la hipertensión, como le ha ocurrido a Hailey, es otro de los factores más comunes (16%).

En España, en cambio, las cifras cuadriplican las recogidas por la OMS. Según un estudio de 2024 del Grupo Español de Seguridad Obstétrica, las muertes en el parto en nuestro país afectaron a 13,7 mujeres de cada 100.000 partos en 2021, mientras que la institución de ámbito global cuenta con unas cifras que apuntan a 3,26 casos en el mismo número de partos.

Concretamente, la 'influencer' y enfermera de 33 años sufrió una embolia amniótica. Esto implica que una vez el bebé fuera del organismo de la mujer, o durante el proceso del parto, el líquido que envuelve el feto en el útero materno se transmitió al torrente sanguino de la madre, algo que dejó numerosos órganos afectados y terminó provocándole el mencionado paro cardiorrespiratorio.

Hailey tenía cerca de medio millón de seguidores en Instagram y la última publicación, donde se anuncia el fallecimiento reza lo buena pareja y mujer que era: "Habría sido la madre más increíble. Su espíritu, coraje y amor vivirán en nuestro hijo, y a través de todos cuyas vidas tocó", además de que soñaba con "ayudar a las nuevas enfermeras a prosperar mientras también estaba presente para nuestro dulce equipo, construyendo una vida y un legado del que estaba tan orgullosa", apunta su marido en el escrito.

Su comunidad no ha tardado un segundo en mandar el pésame. Es el caso de un antiguo paciente suyo, quien la recuerda como alguien "bondadosa", mientras que otros simplemente lamentan que pueda disfrutar de su mayor sueño, el de ser madre: "No me lo puedo creer. Estaba tan emocionada de convertirse en madre...", escriben solo un par de los numerosos comentarios que recuerdan a la 'influencer'.