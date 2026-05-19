SUCESOS
Muere una mujer de vacaciones tras quedar atrapada en una pelea entre elefantes en la India
Las autoridades investigan las causas del accidente mortal durante una sesión pública de baño de elefantes amaestrados en Karnataka
Una turista de 33 años, originaria de Chennai (Tamil Nadu), murió aplastada este lunes tras quedar atrapada en medio de un violento enfrentamiento entre dos elefantes amaestrados. El trágico accidente ocurrió durante una sesión pública de baño en el famoso Dubare Elephant Camp (estado de Karnataka), tras haber quedado atrapada en medio de una pelea entre dos animales.
El lugar del incidente fue el Campamento de Elefantes de Dubare, un espacio dedicado al ecoturismo gestionado por una entidad pública del estado de Karnataka. Este enclave es conocido por permitir la interacción controlada entre visitantes y elefantes.
Una región plagada de elefantes
En la región de Karnataka vive aproximadamente una cuarta parte de la población de elefantes del país, lo que convierte a la zona en un punto importante para la conservación y el turismo relacionado con estos animales.
El santuario ofrece actividades turísticas como alimentar y bañar elefantes que han sido habituados al contacto humano bajo supervisión de especialistas. Sin embargo, la jornada en la que ocurrió el accidente terminó de forma trágica e inesperada.
El caso está bajo investigación
Tras lo sucedido, las autoridades locales han abierto una investigación para determinar las causas del incidente. Además, el responsable de Medio Ambiente del estado ha pedido revisar y limitar las actividades que impliquen un contacto demasiado cercano entre turistas y elefantes, según informaron medios locales.
El Gobierno de la India ha prohibido este tipo de actividades temporalmente.
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