Muere Michael Madsen, actor de 'Reservoir Dogs', a los 67 años de edad

El actor Michael Madsen, estrella de Hollywood, ha fallecido este jueves en su casa de Malibú, Los Ángeles (California). Según 'Variety', el intérprete de 'Kill Bill' ha muerto a los 67 años tras sufrir un infarto.

Madsen es conocido por sus papeles en 'Reservoir Dogs' y 'Los odiosos ocho', entre otros. El actor estadounidense era un habitual en la filmografía de Quentin Tarantino, y ha trabajado con directores de la talla de Ridley Scott y Oliver Stone.

Michael Madsen nació en Chicago, el 25 de septiembre de 1957, y era el hermano de la también actriz Virginia Madsen. "Fue uno de los actores más emblemáticos de Hollywood y todos lo extrañaremos", comunicaron sus representantes.

La mayor parte de sus éxitos se estrenaron en los noventa. En esta década, trabajó en proyectos como 'The Doors', de Oliver Stone, y 'Thelma y Louise', de Ridley Scott, además de los mencionados.

No obstante, su papel más icónico fue en 1992, cuando encaró al 'Señor Rubio' de 'Reservoir Dogs'. Anteriormente, había aparecido en series como 'Corrupción en Miami', en emisión durante los ochenta.

Además de sus proyectos en cine y televisión, Madsen también trabajó en la industria del videojuego. El actor hizo parte del doblaje de títulos tan conocidos como 'Grand Theft Auto 3', 'Driver 3' y 'The Walking Dead', entre otros productos.

En el comunicado, sus representantes señalaron que Madsen tenía varios proyectos en desarrollo: "En los últimos dos años Michael Madsen ha estado realizando un trabajo importante en el cine independiente, con futuros estrenos como 'Resurrection Road', 'Concessions' y 'Cookbook for Southern Housewives, y esperaba con entusiasmo esta nueva etapa de su vida".

Además, también tenía en desarrollo un proyecto literario: "Michael también se preparaba para publicar un nuevo libro titulado 'Tears for My Father: Outlaw Thoughts and Poems' actualmente en edición", anunciaban sus representantes.