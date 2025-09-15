Muere Marian Izaguirre, la joven tiktoker de 23 años: investigan violencia familiar

Las redes sociales se encuentran de lujo tras la muerte de Marian Izaguirre, joven tiktoker mexicana de 23 años con más de 4 millones de seguidores en TikTok y 324.000 en Instagram. La creadora de contenido fue hallada en estado crítico en un hotel de Morelia después de haber estado desaparecida durante cinco largos días.

Su familia ha confirmado a la prensa local que la joven fue declarada con muerte cerebral, autorizando la donación de sus órganos con el objetivo de ayudar a muchas otras personas.

Según información oficial, la última ubicación conocida de Marian fue Uruapan, de donde salió trras una presunta fuerte discusión con su madre. Después de esto, se trasladó a Morelia y se alojó en un hotel, donde fue encontrada el pasado sábado 6 de septiembre en estado crítico.

El gobernador del estado de Michoacán indicó que existen indicios que podrían relacionar el caso con violencia intrafamiliar, aunque la investigación sigue abierta para determinar las causas exactas del fallecimiento.

La fiscalía especializada en delitos de violencia familiar y de género se encuentra a cargo del caso y analiza en estos momentos si la desaparicción y la muerte de Marian se encuentran relacionadas con agresiones previas dentro del ámbito familiar.

Se sabe que previamente se habían implementado medidas de protección para la joven, lo que ha generado interrogantes sobre la efectividad de los mecanismos de defensa para víctimas en situaciones de riesgo.

En redes sociales, la muerte de Marian ha generado una enorme repercusión, con seguidores y compañeros de la plataforma lamentando la pérdida de la joven tiktoker. Además, el caso ha puesto en relieve una vez más la necesidad de detectar con tiempo situaciones de riesgo, mejorando así la respuesta institucional.