Muere James Van Der Beek, el actor de 'Dawson Crece'

Muy malas noticias para la industria cinematográfica. El actor estadounidense James Van der Beek ha fallecido a los 49 años, según ha informado el portal de noticias TMZ. El intérprete fue reconocido mundialmente, pero en España concretamente por su papel protagonista como Dawson Leery en la serie adolescente de finales de los 90, 'Dawson Crece' (Dawson's Creek).

A finales de 2024, el actor estadounidense fue diagnosticado con cáncer colorrectal en etapa 3. El intérprete siempre afrontó la enfermedad en privado, pero siempre recibiendo tratamiento para curarse, incluyendo cirugía.

El medio comunica que un representante de la Oficina del Médico Forense del Condado de Travis les informó del fallecimiento a las 06:44 horas. Sin embargo, no se conoce, por ahora, la causa de la muerte.

La pareja de James, Kimberley Van Der Beek, confirmó la noticia a través de sus redes sociales, concretamente en Instagram: "Nuestro amado James David Van Der Beek falleció en paz esta mañana. Enfrentó sus últimos días con valentía, fe y gracia".

Asimismo, reconoció que "hay mucho que compartir sobre sus deseos, amor por la humanidad y la sacralidad del tiempo. Esos días llegarán".

Por último, la esposa del actor estadounidense expuso: "Pedimos privacidad pacífica mientras lloramos a nuestro amado esposo, padre, hijo, hermano y amigo".