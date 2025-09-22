Muere la 'influencer' Adna Rovčanin dos días después de casarse en Sarajevo

Este fin de semana se supo de la muerte de la 'influencer' bosnia de 26 años, Adna Rovčanin, poco después de celebrar su boda.

El trágico suceso tuvo lugar el pasado 15 de septiembre, durante una de las etapas más felices en la vida de la joven, dejando una fuerte conmoción en las redes sociales.

Según apuntaba 'Mirror', la joven se empezó a encontrar mal durante su boda que estaba celebrando en Sarajevo tan solo dos días antes y fue trasladada de urgencia al hospital, donde entró en coma.

La noticia fue anunciada por la familia de la joven en las redes donde solía publicar contenido relacionado con temas de belleza.

De hecho, contaba con un salón estético en la capital de Bosnia y Herzegovina.

"Con profunda tristeza informamos que nuestra querida Adna Rovčanin-Omerbegović falleció el lunes 15 de septiembre. A Adna siempre le gustó ayudar a los demás por lo cual pasó su vida laboral en el Centro de Salud de Old City, trabajando como enfermera, mientras que el maquillaje era su segundo amor, un pasatiempo que le funcionaba", apuntaban en el comunicado.

Ahora, la policía ha abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte, aunque la autopsia determinará qué provocó las dolencias tras la boda.

"Su sonrisa era la más bonita. Ella tenía la belleza, la juventud, los planes... Se casó el sábado, enfermó el domingo y el lunes cambió el mundo", sentenciaba la familia en el trágico mensaje.