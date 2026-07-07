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OBITUARIO

Muere un hombre en el primer día de la fiesta de Sanfermines

El incidente ocurrió en las últimas horas de la tarde y movilizó a los servicios de emergencia

La salida de los gaiteros desde el interior del Ayuntamiento de Pamplona a la Plaza Consistorial despues del Chupinazo de San Fermín 2026, en la Plaza del Ayuntamiento, a 6 de julio de 2026, en Pamplona, Navarra (España). El Chupinazo marca el inicio oficial de las fiestas de San Fermín que se prolongan hasta el 14 de julio. En esta edición, la Subdirección de Urgencias de Navarra es la encargada de prender la mecha del cohete, en reconocimiento a su labor durante los encierros. Eduardo Sanz / Europa Press 06/07/2026. Eduardo Sanz Nieto / Europa Press;Chupinazo;Fiestas;Iruña;Navarra;Pamplona;San Fermin;Txupinazo;Chupinazo de San Fermín 2026;

La salida de los gaiteros desde el interior del Ayuntamiento de Pamplona a la Plaza Consistorial despues del Chupinazo de San Fermín 2026, en la Plaza del Ayuntamiento, a 6 de julio de 2026, en Pamplona, Navarra (España). El Chupinazo marca el inicio oficial de las fiestas de San Fermín que se prolongan hasta el 14 de julio. En esta edición, la Subdirección de Urgencias de Navarra es la encargada de prender la mecha del cohete, en reconocimiento a su labor durante los encierros. Eduardo Sanz / Europa Press 06/07/2026. Eduardo Sanz Nieto / Europa Press;Chupinazo;Fiestas;Iruña;Navarra;Pamplona;San Fermin;Txupinazo;Chupinazo de San Fermín 2026; / Eduardo Sanz / Europa Press

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Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

Un hombre de 72 años perdió la vida este lunes tras sufrir una parada cardiorrespiratoria mientras se encontraba en un establecimiento de la calle Estafeta, en Pamplona, durante la primera jornada de las fiestas de San Fermín. El incidente ocurrió en las últimas horas de la tarde y movilizó a los servicios de emergencia.

Los equipos sanitarios acudieron con rapidez al lugar para intentar reanimar al afectado, aunque finalmente no fue posible salvar su vida. El fallecimiento se produjo en una de las zonas con mayor afluencia de personas durante el inicio de las celebraciones.

A lo largo de la primera jornada festiva, los equipos de asistencia realizaron un total de 130 intervenciones relacionadas con distintas incidencias registradas en la ciudad. De todas ellas, 35 personas precisaron traslado a diferentes centros hospitalarios para recibir atención especializada.

Más casos

Entre las asistencias más frecuentes destacaron las lesiones y traumatismos, con 45 casos atendidos en el puesto sanitario instalado en la plaza de la Diputación. Este dispositivo vuelve a desempeñar un papel clave durante las fiestas al ofrecer una respuesta rápida a los incidentes que se producen en el centro de Pamplona.

Los servicios de emergencia también asistieron a 11 personas por intoxicaciones etílicas y a otras cuatro por quemaduras. Estas incidencias forman parte de las actuaciones habituales durante unos festejos que reúnen a miles de visitantes cada día.

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Además de estos casos, los profesionales sanitarios atendieron a 22 personas por diversas patologías y problemas de salud surgidos durante la jornada. Entre ellas se encontraban cinco pacientes con enfermedades y otras ocho personas que requirieron valoración médica y seguimiento posterior, reflejando la intensa actividad asistencial registrada en el arranque de las fiestas.

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