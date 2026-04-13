Muere Goyi Arévalo, madre de Sara Carbonero

Malas noticias para Sara Carbonero, en uno de los momentos más complicados de su vida. Su madre, Goyi Arévalo, ha fallecido después de una larga enfermedad, según ha podido saber la publicación '¡Hola!'.

La expareja de Iker Casillas siempre ha cuidado de su madre, junto con su hermana Irene, y ambas han estado acompañándola hasta el último momento.

Desde que se ha conocido la noticia, numerosas de personas ya han enviado mensajes de apoyo a la periodista manchega.

La despedida a Goyi Arévalo será este lunes a las 17:30 horas en la Iglesia Parroquial de Nuestra Señora de la Asunción, de Corral de Almaguer, su pueblo natal de Toledo.

El vínculo entre Carbonero y su madre era muy especial. En 2023, la ex del portero del Real Madrid publicó unas emotivas palabras sobre su madre por motivo de su cumpleaños: "Al ejemplo de que todo se soluciona con el corazón por bandera, sea lo que sea lo que se te ponga por delante. A la más dulce, generosa y fuerte. A mi puerto seguro, mi mar en calma, mi cable a tierra", empezó diciendo.

Noticias relacionadas

"A la responsable de mis recuerdos de infancia más felices, de los baños en el mar de Nerja o Gandía embadurnada de crema de la protección más alta, de los abrazos sanadores con olor a Carolina Herrera cuando me dolía algo o de los paseos por el parque en otoño recogiendo hojas con sus guantes de piel", siguió recordando.