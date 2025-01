Muere una exparticipante de 'First Dates' que encontró el amor: "Era la mujer de mi vida"

'First Dates' suele dejarnos momentos de lo más peculiares y extraños, al menos en ciertas ocasiones. Aunque el objetivo del programa es que los participantes encuentren el amor, no siempre se cumple.

El programa está presentado por Carlos Sobera. Se estrenó en 2016, y tanto ha sido su éxito que ha sido proclamado como un programa de referencia de Cuatro. Los espectadores pueden disfrutarlo de lunes a viernes a las 21:05 horas.

'First Dates' junta a parejas en una cita a ciegas. Estos participantes mantendrán una conversación durante una cena en la que se conocerán y verán si realmente son compatibles o no. Al final del encuentro, decidirán si han tenido gustos afines y quieren seguir conociéndose, o si, por lo contrario, prefieren no saber nada el uno del otro.

En la noche de ayer, volvió Raquel a 'First Dates' para volver a encontrar el amor. En la primera visita, conoció a Paqui. Ella misma recordó la historia a Sobera. "Tuvimos una relación. Teníamos muchos planes de futuro. A primera vista, tuvimos un flechazo y creo que eso se notó. Se notó en la cena. Cuando nos despedimos nos besamos. Cada una se fue a un destino y a partir de ahí empezamos a comunicarnos hasta que se convirtió en una relación estable", añadió.

Sin embargo, vivió un fuerte revés, ya que Paqui murió a causa de un ictus. El presentador de 'First Dates' era conocedor de la tragedia: "Nos lo comunicó la familia". Además, ella confesó que "la consideraba la mujer de mi vida, y creo que ella también".

A pesar del trágico accidente, Raquel quiere volver a enamorarse, ya que sería lo que Paqui hubiese deseado: "Creo que ella querría que conociera a alguien después de recuperarme un poco, porque he estado muy de bajón. Me llenaba mucho. Paqui era muy positiva. Tener una persona así a tu lado es muy gratificante".