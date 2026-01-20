Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Muere el exfutbolista David Cordón, padre de Davinchi, víctima del accidente ferroviario de Adamuz

La familia y el Getafe han confirmado la noticia tras conocerse que el exfutbolista era uno de los heridos en el descarrilamiento de los trenes en Córdoba

David Cordón (izquierda) con su hijo Davinchi en su llegada al Getafe, con la plana mayor del club.

David Cordón (izquierda) con su hijo Davinchi en su llegada al Getafe, con la plana mayor del club.

Pol Langa

Pol Langa

La tragedia sufrida en Adamuz, Córdoba, tras el descarrilamiento de dos trenes sigue cobrándose víctimas y la cifra alcanza ya 42 muertos. El último en confirmarse ha sido el exfutbolista David Cordón, exjugador de la segunda división que pasó por las filas del Sevilla o el Recreativo de Huelva, entre otros, y campeón de Europa con la selección española de fútbol playa.

Además, Cordón era el padre del actual lateral izquierdo del Getafe, David 'Davinchi' Cordón, de 18 años, que se ha estrenado esta temporada en la primera división del fútbol español.

Davinchi, futbolista del Getafe, con su padre, David Cordón, fallecido en el accidente ferroviario de Córdoba.

Davinchi, futbolista del Getafe, con su padre, David Cordón, fallecido en el accidente ferroviario de Córdoba.

Cordón había sido declarado como uno de los desaparecidos el pasado domingo, y ahora la familia ha confirmado que es uno de los fallecidos en la tragedia: "Nos han confirmado que han encontrado a David y nos han dado la peor de las noticias. Muchas gracias a todos por los ánimos y por el apoyo. España como siempre demostrando ser el país más solidario", apuntan.

Más tarde, el Getafe se sumaba a las condolencias en sus redes sociales: "Lamentamos, profundamente, confirmar la noticia que nunca hubiéramos queríamos publicar. Nos invade el dolor por el fallecimiento de David Cordón Cano, padre de nuestro jugador 'Davinchi' en el trágico accidente de Adamuz, Córdoba. Te conocimos hace siete meses y en poco tiempo nos conquistaste por tu sencillez, simpatía y generosidad. ¡Te echaremos mucho de menos! Descansa en paz, querido amigo", escribe el club madrileño en X en un breve comunicado.

Según recogen algunas fuentes, el exfutbolista regresaba a casa tras acudir al Coliseum para ver el partido de su hijo contra el Valencia de la jornada 20 de la liga y se encontraba en el Alvia en dirección a Huelva.

Tenía 50 años y su carrera le llevó hasta el fútbol playa en el que se convirtió en un referente y consiguió dos copas de Europa con la selección española los años 2001 y 2004, consiguiendo incluso el trofeo al MVP.

David Cordón en el Mundial de fútbol playa ante Italia con la selección española, en 2003.

David Cordón en el Mundial de fútbol playa ante Italia con la selección española, en 2003.

Su primera experiencia en el futbol semiprofesional llegó con el Atlético de Madrid B, subiendo con el primer equipo en la temporada 1995-1996 en la que los colchoneros levantaron la Copa del Rey.

Más tarde, pasó a formar parte de la plantilla sevillista y, después, de la del 'Recre', antes de ir al Caragonova, Eibar, Cacereño, Zamora, Real unión, Móstoles, Cobeña y Villaralbo. Su carrera le confirmó como un trotaundos de la Segunda División y la Segunda B, antes de colgar las botas en 2010.

