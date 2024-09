Muere la exdiputada Àngels Martínez Castells, conocida por retirar banderas de España del Parlament

Ha mort l'Àngels Castells.

Molts la recordaran per retirar les banderes espanyoles al Parlament, desafiant la dreta i l'esquerra espanyolista, a l'avantsala de l'1oct.

Algunes també vam tenir el privilegi de compartir la lluita per la sanitat pública.

Que la terra et sigui lleu!