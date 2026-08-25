Muere Dolly Parton, leyenda del country, a los 80 años

La estrella del country Dolly Parton ha fallecido este martes en Brentwood. La cantante y compositora de los Estados Unidos era conocida en todo el mundo como la Reina del Country debido a su gran impacto en la música. Lamentablemente, se ha confirmado su fallecimiento a los 80 años de edad.

La cantante estaba lidiando con diversos problemas de salud tras la muerte de su marido durante casi 60 años, Carl Dean, fallecido el pasado marzo.

"Estoy lidiando con algunos problemas de salud a los que simplemente no presté atención mientras cuidaba de Carl", dijo en declaraciones a 'People'. "No es que no haya pasado momentos difíciles con mi salud", añadió, recordando que a principios de los años ochenta estuvo "varios meses de baja por problemas ginecológicos", decía.

La mejor cantante de Country

Nació en 1946 en Tennessee, en una familia humilde y numerosa. Desde muy pequeña mostró interés por la música y comenzó a cantar en programas de radio y televisión locales. Su infancia y sus raíces rurales influyeron profundamente en las canciones que escribiría a lo largo de su carrera.

Durante la década de 1960, Parton empezó a ganar reconocimiento en Nashville, uno de los centros más importantes de la música country. Gracias a sus apariciones en televisión y a sus primeras grabaciones, consiguió convertirse progresivamente en una de las voces femeninas más conocidas del género.

En los años setenta, Dolly Parton alcanzó un gran éxito como cantante y compositora. Escribió algunas de sus canciones más famosas, entre ellas 'Jolene' y '9 to 5'. Con el tiempo, su música también comenzó a llegar a audiencias fuera del country.

Durante las décadas siguientes, Dolly Parton continuó grabando música y colaborando con numerosos artistas. Su estilo era el country tradicional y elementos del pop, además de otros géneros, lo que le permitió mantener una audiencia amplia. También recibió numerosos reconocimientos por su trayectoria como compositora, intérprete y artista.

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Además, destacó por su personalidad carismática, su participación en películas y su trabajo benéfico. Descanse en paz.