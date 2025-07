Muere DJ Godzi en Ibiza por una posible sobredosis: El referente del 'underground' que pudo ser futbolista profesional

El músico napolitano Michele Noschese, más conocido como Dj Godzi, murió en Ibiza la noche del 18 al 19 de julio por una posible sobredosis. La Guardia Civil indica que acudió al lugar de los hechos porque recibió una llamada que denunció que el italiano de 35 años mantenía un altercado en la casa contigua a la vivienda en la que él residía.

Según apuntan las fuentes, el músico habría iniciado una discusión con sus vecinos que le pedían que bajara el volumen de la música de la fiesta que se estaba celebrando en su casa y que obligó a la Guardia Civil a personarse en el lugar. Algunos testigos relatan que el DJ fue golpeado, aunque parece que no fue este el motivo de su muerte.

Según informa el cuerpo de seguridad, Noschese había cruzado hacia la habitación de su vecino, estaba "fuera de sí" y lo amenazaba con un cuchillo. Los agentes tuvieron que reducirlo y el músico comenzó a "encontrarse mal", por lo que trataron de reanimarlo e incluso llamaron a una ambulancia.

Finalmente, el napolitano murió por un presunto abuso de sustancias estupefacientes.

No obstante, no se puede confirmar ni desmentir nada hasta que no se le practique la autopsia y determine el motivo real del fenecimiento, como así lo ha pedido la familia.

Noschese era un reconocido pinchadiscos a nivel internacional y había actuado en diferentes ciudades del globo, como Londres, París, Barcelona o Nueva York. Su estilo y calidad le habían convertido en un referente del 'underground' en toda Europa y contaba con una residencia en la isla balear en la que ha fallecido.

Potencial futbolista

Antes de centrarse en la música, el joven probó suerte en el mundo del fútbol. Jugó en las categorías inferiores del Napoli y defendió los colores de equipos como el Benevento o el Cavese de la Serie C italiana, la tercera división del 'calcio'.

No se le daba mal, pues le llegaron ofertas para jugar en la primera división suiza, aunque por ese entonces ya había decidido centrarse en su carrera en la música que le terminó llevando a vivir en Ibiza, donde todo terminó el pasado fin de semana.