OBITUARIO
Muere Antonio Tejero a los 93 años, el teniente que intentó el golpe de Estado del 23-F
El exmilitar estuvo condenado a 30 años de prisión por rebelión tras irrumpir en 1981 en el Congreso de los Diputados
Antonio Tejero ha muerto a los 93 años de edad. Así lo ha podido confirmar Levante-EMV a través de varias fuentes de reconocida solvencia, después de que varios medios nacionales, el periódico nacional El País y la Ser, publicaran la noticia sobre el fallecimiento del teniente coronel.
El anuncio de su muerte, adelantado por el abogado de la familia, Luis Felipe Utrera Molina, coincide con la publicación en la página web de La Moncloa de los documentos desclasificados del golpe fallido.
En octubre de 2025, el protagonista del 23F se encontraba en una clínica privada de la comarca de la Ribera Alta en estado crítico y saltó el rumor de su muerte, que más tarde desmintió su familia. A partir de ahí, el resto de medios difundieron que Tejero seguía con vida.
A lo largo de esa jornada, se pudo saber que el militar recibió la extrema unción en la tarde-noche del miércoles de manos de uno de sus hijos, ordenado sacerdote, aunque no era cierto.
Tejero estaba ingresado desde hace dos años
El golpista, en octubre del 2025, estaba ingresado en el mismo hospital privado donde falleció su mujer, Carmen Díez, que falleció en noviembre del año 2022.
Se trata de un centro ubicado en una zona tranquila, en Carcaixent, rodeado de vegetación, cerca de la carretera entre Alzira y Tavernes de la Valldigna. Pese a la publicación de la noticia falsa, la tranquilidad fue la tónica dominante en el hospital y los alrededores.
