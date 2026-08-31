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OBITUARIO

Muere a los 56 años Francesc Garrido, actor de 'Sé quién eres' o 'La ciudad de los prodigios'

El actor participó en producciones como ‘Los hombres de Paco’, ‘Gran Reserva’, ‘El tiempo entre costuras’ e ‘Isabel

El actor catalán Francesc Garrido ha fallecido este lunes a los 56 años

El actor catalán Francesc Garrido ha fallecido este lunes a los 56 años / Sport.es

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Xavi Espinosa

Xavi Espinosa

Francesc Garrido, actor español, ha fallecido este viernes a los 56 años tras sufrir un infarto. La Acadèmia del Cinema Català ha comunicado la noticia, que supone la pérdida de uno de los intérpretes más reconocidos y respetados de la escena catalana.

Nacido en Barcelona el 7 de septiembre de 1969, Garrido comenzó su carrera artística sobre los escenarios. Su debut teatral llegó en 1990 con ‘Alfons Quart’ y, posteriormente, fue ampliando su recorrido hacia la televisión y el cine, donde acabaría construyendo una carrera marcada por la versatilidad y la capacidad para interpretar personajes de gran complejidad.

Un referente en el cine

El cine independiente fue uno de los espacios donde más destacó durante sus primeros años. Participó en películas como ‘Un banco en el parque’, ‘Smoking Room’ y ‘El habitante incierto’, trabajos que ayudaron a consolidar su prestigio entre directores y compañeros de profesión. También formó parte de propuestas cinematográficas de carácter más experimental, como ‘Gente en sitios’ o ‘Stella cadente’.

Su rostro se hizo especialmente reconocible para el gran público gracias a la televisión. Garrido participó en producciones como ‘Los hombres de Paco’, ‘Gran Reserva’, ‘El tiempo entre costuras’ e ‘Isabel’, donde interpretó al religioso Juan Rodríguez de Fonseca. Su capacidad para adaptarse a registros muy diferentes le permitió convertirse en un intérprete habitual de algunas de las ficciones más destacadas de las últimas décadas.

En los últimos años continuó sumando personajes relevantes a su trayectoria televisiva. Series como ‘Sé quién eres’, ‘La novia gitana’, ‘Clanes’, ‘Jaguar’, ‘Días de Navidad’ o ‘Contigo Capitán’ le permitieron mantenerse muy presente en la pequeña pantalla y demostrar nuevamente su solvencia interpretativa.

Uno de sus trabajos más reconocidos fue la de ‘Sé quién eres’, el thriller dirigido por Pau Freixas en el que dio vida al juez Juan Elías. También tuvo un papel destacado como Buendía en ‘La novia gitana’, adaptación de las novelas de Carmen Mola, mientras que en ‘Clanes’ interpretó al inspector Naranjo.

Formado en el Institut del Teatre de Barcelona y con periodos de formación en Londres, Garrido desarrolló una carrera especialmente ligada a la interpretación.

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En el cine también dejó una huella importante con títulos como ‘Smoking Room’, cuyo reparto recibió el premio a la mejor interpretación masculina en el Festival de Málaga, y ‘Mar adentro’, la película de Alejandro Amenábar ganadora del Oscar. Con su fallecimiento desaparece un intérprete con más de tres décadas de trayectoria y una amplia contribución al teatro, el cine y la televisión española.

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