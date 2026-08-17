Muere a los 36 años Hayden Panettiere, actriz de 'Héroes' y 'Nashville'

La actriz Hayden Panettiere (Palisades, Estados Unidos), conocida por sus papeles en 'Heroes' y 'Nashville', murió este domingo a los 36 años, según ha avanzado ABC News. "Era una luz increíble y una fuerza de la naturaleza que aportó un amor y una alegría inconmensurables a todos los que la conocían, así como a los millones de personas que la veían en la pantalla", declaró el padre de la actriz en un comunicado al citado medio.

La carrera profesional de la actriz empezó en 1994, cuando fue elegida para participar en una telenovela de ABC 'One Life to Live', y a los nueve años debutó en el cine como narradora y voz de la princesa Dot en 'Bichos: Una aventura en miniatura' el 1996 de Pixar. Cuatro años después. consiguió uno de sus papeles más destacados en 'Titanes: La leyenda del titán', donde interpretó a la joven hija aficionada al fútbol del entrenador asistente Bill Yoast, interpretado por Will Patton.

No fue hasta 2006 cuando Pantettiere consiguió uno de los papeles principales en la serie 'Heroes' de NBA, donde interpretaba a una animadora de instituto con poderes de autocuración, un papel que lo acabaría catapultando a la fama internacional y que le llevaría a protagonizar 'Scream 4' en 2011. En 2023 retomo su papel, el favorito de los fans, en 'Scream 6'.

La carrera de la actriz incluyó proyectos televisivos como 'Ally McBeal' y 'Malcolm in the Middle', así como películas como 'Tiger Cruise' y 'Ice Princess'. Y de 2012 hasta 2018 la actriz coprotagonizó junto a Connie Britton las seis temporadas de la serie dramática musical de ABC, 'Nashville', otro de sus grandes papeles kjunto a 'Amber Alert' (2024) y 'Breed Apart' (2025). Panettiere también lanzó música a lo largo de su carrera en la industria del entretenimiento.

Vida amorosa

En su vida personal, Panettiere fue madre en 2014 con el exboxeador ucraniano Wladimir Klitschko. Pero la relación acabó en 2018, cuando la atriz cedió también la custodia total al padre mientras atravesaba una etapa complicada de su vida personal. En entrevistas recientes, ella explicaba que la decisión fue extremadamente dolorosa pero que así consideraba que su hija estaría segura y bien cuidada.

Después de separarse, empezó una relación con Brian Hickerson en 2018, marcada por acusaciones de violencia doméstica. En 2020 fue arrestado por un caso de violencia contra la actriz y cumplió condena por la agresión. Sin embargo en 2026 volvió a ser relacionada públicamente con Hickerson, aunque fuentes aseguraron a revistas estadonunidenses que solamente eran amigos.

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El pasado mayo, Hickerson declaró que todavía sentía algo por la atriz y que incluso había pensado casarse con ella, pero Panettiere dejó claro que era una opción que no contemplaba. Antes de su muerte, algunos medios reportaron que había sido vista con él poco antes de su fallecimiento.