El mueble de IKEA perfecto para pisos pequeños que no parece ‘low cost’

Amueblar un hogar con estilo sin hacer un gran desembolso económico es una tarea que muchas personas enfrentan con cierta dificultad. En un mercado donde los precios del mobiliario pueden dispararse con facilidad, encontrar piezas que combinen diseño, funcionalidad y coste razonable es todo un reto.

Especialmente en espacios reducidos, cada decisión cuenta, y elegir bien lo que se coloca en el salón puede marcar una gran diferencia en la comodidad del día a día.

En este sentido, IKEA ha incorporado a su catálogo una opción que está ganando popularidad entre quienes buscan soluciones asequibles sin renunciar al confort. Se trata del sofá GLOSTAD de tres plazas que sorprende por su facilidad de montaje, su peso ligero y su diseño compacto.

Estas características lo convierten en un aliado ideal para quienes cambian de piso con frecuencia o necesitan mover los muebles con facilidad en casa.

Su tapizado en tejido resistente aporta una durabilidad pensada para el uso cotidiano. Además, gracias a su tono gris oscuro, se integra sin problemas en cualquier espacio.

A esto se suma una garantía de diez años que refuerza la confianza en la calidad del producto, a pesar de su ajustado precio: menos de 200 euros.

Aspecto del sofá de tres plazas / IKEA / Diario de Ibiza

Por sus dimensiones y estructura, este mueble resulta especialmente recomendable para pisos pequeños, apartamentos de estudiantes o incluso como segundo sofá en una habitación multifuncional.

Además, su estética permite combinarlo fácilmente con alfombras, lámparas o muebles auxiliares sin desentonar y está pensado para montarse en un abrir y cerrar de ojos —solo necesita 10 tornillos—.