Se mudaron a un centro de cuidados en Tailandia al superar los 70 y lo ven como una decisión que les dio tranquilidad de cara al futuro

Peter y Rita pasaron más de dos décadas cambiando de país en busca del lugar ideal donde afrontar la jubilación. Ambos se conocieron trabajando en el sistema sanitario de Birmingham, en Reino Unido, y tras retirarse por motivos de salud a finales de los años noventa decidieron que todavía no estaban preparados para dejar de mantenerse activos.

Peter se reinventó profesionalmente, formándose como podólogo y abriendo su propia consulta durante cinco años. En ese tiempo, la pareja también construyó una pequeña casa de vacaciones en el sur de Francia, un rincón al que escapaban siempre que podían y que terminó convirtiéndose en mucho más que un simple destino de descanso.

La forma de afrontar la jubilación

Con cada visita, Francia dejó de ser solo un lugar para desconectar y empezó a representar una idea de futuro. La tranquilidad, el ritmo de vida y la sensación de estar en el lugar adecuado hicieron que ambos se plantearan seriamente cómo y dónde querían envejecer.

Décadas después de iniciar ese camino, su búsqueda los llevaría hasta un centro residencial en Tailandia, donde encontraron una alternativa de cuidados más asequible que muchas opciones tradicionales en Estados Unidos.

Jubilados corren cerca de la playa / FREEPIK.

Tras retirarse definitivamente en 2003, la pareja dejó atrás su anterior etapa y se instaló en Lodève, una pequeña localidad situada a unos 50 kilómetros de Montpellier, en la casa de vacaciones que habían construido años atrás y que terminó convirtiéndose en su hogar permanente.

La vivienda, rodeada de colinas y ubicada a apenas diez minutos del centro del pueblo, contaba con terrazas en varios lados y unas vistas tranquilas que acompañaban ese nuevo ritmo de vida.