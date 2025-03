¿Por qué se ha mudado Cristina Pedroche a casa de sus padres?

Cualquier movimiento que realice un famoso y pueda levantar sospechas será mirado con lupa. Es lo que ha ocurrido recientemente con Cristina Pedroche, quien lleva dos semanas instalada en casa de sus padres (en Entrevías) acompañada de su hija Laia.

Desde que se tuviera conocimiento de esta inesperada mudanza, se ha rumoreado mucho sobre una posible crisis con Dabiz Muñoz. Sin embargo, por fin ha salido a la luz la verdadera razón por la que Cristina Pedroche ha vuelto a casa durante tantos años.

Pedroche, colaboradora de 'Zapeando', contó el pasado jueves en su programa que estaba "viviendo" en casa de sus padres, una experiencia que le estaba gustando, aunque ahora tuviera mucho menos espacio que antes y no tuviese "un momento" para estar a solas.

"Ahora hay un baño para todos, que es algo muy interesante. Es guay porque he vuelto al barrio y cuando bajo a pasear con mi hija, siento que nunca he salido. Tú puedes irte del barrio, pero el barrio no sale de ti. Soy una más".

Ahora, la revista '¡Hola'! se ha puesto en contacto con el círculo más cercano de Cristina Pedroche, el cual niega que exista crisis con el chef. La verdadera razón por la que se ha ido a casa de sus padres es una mudanza.

La pareja está a punto de tener a su segundo hijo en común, por lo que se encuentra "en la transición entre su antigua y su nueva casa". A falta de una vivienda como tal, "Cristina pasará una temporada en casa de sus padres", para que su hijo pequeño no lo note.

Sobre la pareja, fuentes próximas a la relación confirman que "todo está fenomenal y no existe ni crisis ni separación".

¿Y por qué Dabiz Muñoz no duerme con su pareja? Las mismas fuentes indican que "Dabiz Muñoz pasa tiempo en el hotel porque allí tiene su restaurante", algo que agradece cuando es requerida su presencia de forma urgente.