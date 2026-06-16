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MSC World Asia tendrá el tobogán seco más largo del mar y zarpará desde Barcelona
El tercer barco de la serie World Class incorporará este tobogán de 81,3 metros y comenzará a navegar desde Barcelona el próximo 4 de diciembre
MSC Cruceros ha mostrado las primeras imágenes de una de las grandes novedades de su próximo buque insignia, el MSC World Asia, que se prepara para convertirse en uno de los barcos más comentados de la temporada. La naviera ha confirmado que el barco contará con The Spiral @ Tree of Life, el tobogán seco más largo jamás instalado en un crucero, una atracción llamada a marcar la diferencia entre quienes ya planifican sus vacaciones de invierno en el Mediterráneo.
El buque, que actualmente se construye en los astilleros franceses de Chantiers de l'Atlantique, en Saint-Nazaire, empezará a operar desde Barcelona el 4 de diciembre de 2026, con cruceros de siete noches que recorrerán algunos de los puertos más solicitados del Mediterráneo: Marsella, Mesina, Civitavecchia (puerta de entrada a Roma), Nápoles y La Valeta.
Un tobogán de 81 metros
La gran atracción se ubica en el corazón de The Harbour, el parque al aire libre del barco pensado para que las familias se reúnan, coman y tomen el sol. Allí, el llamado Tree of Life funciona como punto de encuentro visual, desde el que una pasarela elevada rodea la estructura y conecta con el tobogán.
Con 81,3 metros de longitud repartidos a lo largo de 12 cubiertas, The Spiral ofrece una manera rápida y original de moverse por el barco, pensada para pasajeros de todas las edades, y desemboca directamente en el World Promenade, el espacio central del barco para disfrutar de vistas al mar, restauración y ocio.
Por la noche, el tobogán se transforma en protagonista del ambiente a bordo gracias a un sistema de más de 150 metros de iluminación LED integrada, que junto a la música y las actividades programadas crea una atmósfera pensada para familias y grupos. La estructura mide casi diez metros de altura y pesa cerca de ocho toneladas, y su diseño bebe directamente de los Supertrees de Marina Bay, en Singapur, en sintonía con la inspiración asiática que recorre todo el barco.
El MSC World Asia es el tercer integrante de la serie World Class de la compañía y llega con la vocación de combinar el diseño europeo característico de MSC con influencias internacionales, sumando una oferta gastronómica variada y experiencias pensadas para todo tipo de viajeros, desde familias hasta parejas que buscan unas vacaciones distintas.
Para quienes ya tienen la vista puesta en el invierno, la noticia confirma a Barcelona como puerto base de uno de los barcos más esperados de la flota de MSC, una oportunidad para quienes quieran estrenar la temporada de cruceros del Mediterráneo a bordo de una de las novedades más llamativas del sector.
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