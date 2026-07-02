MSC Cruceros lleva la comida callejera del sudeste asiático al MSC World Asia que operará desde Barcelona

MSC Cruceros suma una nueva propuesta gastronómica a bordo de MSC World Asia, el buque que la naviera pondrá en marcha este invierno con salida desde Barcelona. Se trata de un local "tres en uno" inspirado en la comida callejera del sudeste asiático, el primero de estas características en toda la flota de la compañía.

El espacio combina un restaurante especializado de ambiente relajado, un bar con cócteles de autor y una ventanilla de comida para llevar incluida en el precio del crucero. La idea es ofrecer a los pasajeros más flexibilidad a lo largo del día, ya sea para sentarse a cenar con calma, tomar una copa o picar algo entre actividad y actividad.

Así es el espacio por dentro del restaurante / MSC

La propuesta bebe de la energía de los mercados callejeros de Indonesia, Singapur, el sur de China, Tailandia y Vietnam. El diseño del local apuesta por una decoración envolvente, obras de arte llamativas y una banda sonora propia, todo pensado para acompañar los aromas de la cocina en directo.

En la carta destacan platos como las gambas al estilo Singapur o el arroz frito con setas shiitake, además de una selección de cervezas asiáticas como Tsingtao, Chang y Bintang, tés de burbujas y zumos naturales.

En el bar, los cócteles de autor incluyen mojitos con jazmín, daiquiris de rosa y fresa y matcha coladas. Y en la ventanilla para llevar, los pasajeros podrán disfrutar sin coste añadido de bolas de marisco crujientes o bollos bao, entre otras propuestas.

Stéphane Franchini, director senior de productos de alimentos y bebidas de MSC Cruceros, ha explicado que "con este nuevo espacio tres en uno, invitamos a los pasajeros a explorar una de las culturas gastronómicas más apasionantes del mundo de una forma vibrante, acogedora y llena de sabor".

Stéphane Franchini / MSC

El directivo ha destacado también el trabajo de los chefs Xiao Wang y Luca Césarini, responsables de dar forma a este nuevo concepto.

La salida del MSC World Asía, el 4D en Barcelona

Este nuevo restaurante se suma a una oferta gastronómica muy amplia en MSC World Asia, con 19 locales de restauración, 6 restaurantes temáticos y 6 conceptos de restauración principal, además del restaurante exclusivo del MSC Yacht Club.

Entre las novedades del barco también figura un restaurante mediterráneo cuyos detalles se conocerán próximamente, así como espacios ya conocidos en la flota como Butcher's Cut, Kaito Sushi Bar, Kaito Teppanyaki o Hola! Tacos & Cantina.

MSC World Asia realizará itinerarios de siete noches por el Mediterráneo con salida desde Barcelona a partir del 4 de diciembre. El buque contará en total con 40 bares, salones, cafeterías y restaurantes, una cifra que refuerza la apuesta de MSC Cruceros por la gastronomía como parte central de la experiencia a bordo.