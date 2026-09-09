MSC World Asia estrenará cinco bares únicos que podrás vivir desde Barcelona en diciembre

MSC World Asia no para de sumar argumentos. Al spa más completo de la flota, la boutique de chocolate más grande jamás instalada en un crucero y una oferta de compras de lujo, el nuevo buque insignia de MSC Cruceros añade ahora otro motivo para tenerlo en el radar: más de 40 bares, salones y cafeterías, cinco de ellos con conceptos completamente nuevos que no se habían visto antes en ningún barco de la compañía.

El primero, y quizá el más llamativo por su personalidad, es el Clubhouse y Soda Bar, un espacio de inspiración ochentera y noventera pensado para familias y grupos de amigos. Durante el día funciona como zona de juegos con mesas digitales interactivas, una zona de LEGO y atracciones como coches de choque.

Los pasajeros podrán elaborar sus propios refrescos personalizados eligiendo base, nata, siropes y aderezos. Al caer la tarde, el espacio muta y se convierte en un punto de encuentro social con cócteles para todos los públicos.

Clubhouse y el Soda Bar del MSC World Asia / MSC

El Sky Box Bar, situado en el Luna Park Arena, reinterpreta los clásicos de la coctelería con un toque contemporáneo. Los bármanes trabajan a la vista, convirtiendo cada preparación en un pequeño espectáculo. Es el lugar para el aperitivo antes de un show o para la última copa de la noche.

Además, The Terraces Bar & Lounge recupera la ceremonia del aperitivo italiano con vistas panorámicas al mar. Negroni, Aperol Spritz, prosecco, focaccia y aceitunas, música en directo y sesiones de cata de vinos de los destinos visitados.

Junto a la piscina, el Coral Cove Bar toma su nombre y estética de los arrecifes de coral filipinos y ofrece el ambiente más relajado de los cinco: bebidas clásicas, entorno acuático y ritmo pausado para quienes buscan exactamente eso.

El Coral Cove Bar / MSC

El quinto concepto es el Bar Pan Asian, integrado en el restaurante Pan Asian Street Food y con carta propia de inspiración del sudeste asiático: mojitos de jazmín, daiquiris de rosa y fresa, coladas de matcha y cervezas de toda Asia, además de una cerveza artesanal con notas orientales elaborada a bordo bajo el nombre "Oceanic Asian".

Así se ve el nuevo espacio del MSC World Asia / MSC

A estos cinco nuevos espacios se suman los favoritos de siempre: el Coffee Emporium, el Fizz Champagne Bar, el All-Stars Sports Bar, el primero de su clase en Europa, y Masters of the Sea, donde también se elabora cerveza a bordo.

En total, trece experiencias nuevas o rediseñadas respecto al MSC World Europa, el primer barco de la clase World Class.

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MSC World Asia navegará, por primera vez, desde el puerto de Barcelona el 4 de diciembre con itinerarios de siete noches por el Mediterráneo.