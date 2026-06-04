MSC World Asia: el crucero que traerá a España el columpio más alto sobre el mar llega en diciembre

MSC Cruceros ha confirmado que MSC World Asia, el tercer barco de la flota World Class de la compañía, celebrará su ceremonia oficial de bautizo el 28 de noviembre de 2026 en Le Havre, Francia, antes de zarpar desde Barcelona el 4 de diciembre para inaugurar su temporada en el Mediterráneo.

El nuevo buque, que incorpora elementos de diseño inspirados en la cultura y los paisajes de Asia, navegará itinerarios de siete noches con escalas en Marsella, Mesina, Civitavecchia (para visitar Roma), Nápoles y La Valeta. Una ruta pensada tanto para los cruceristas habituales como para quienes se plantean por primera vez vivir unas vacaciones en el mar.

Para marcar los seis meses que faltan para su primera travesía, la compañía ha desvelado seis experiencias que estarán disponibles a bordo.

The Cliffhanger llega a Europa por primera vez de la mano de este barco. Se trata de un columpio sobre el océano abierto situado a 50 metros de altura, capaz de impulsar a los pasajeros hacia adelante y hacia atrás con el mar como único horizonte. Una atracción pensada para quienes buscan emociones sin necesidad de bajar a tierra.

El tobogán más largo del mundo

The Spiral Tree of Life será el tobogán seco más largo del mar con sus 81,3 metros de recorrido, inspirado en los árboles emblemáticos de los Gardens by the Bay de Singapur. El descenso atraviesa 11 cubiertas en cuestión de segundos. Junto a él, los toboganes acuáticos Twin Racer y U Drop completan la oferta de adrenalina en el distrito familiar.

Para quienes prefieran algo más pausado pero igualmente intenso, el Adventure Trail ofrece un circuito de cuerdas de dos niveles de 577 metros cuadrados suspendido sobre el océano, con tirolinas incluidas. Una prueba de equilibrio y valentía con vistas al Mediterráneo.

Mención especial merece el MSC Luna Park Arena, descrito como uno de los espacios de entretenimiento más innovadores de la compañía hasta la fecha. Distribuido en dos cubiertas, combinará tecnología inmersiva, programas de juegos originales, fiestas temáticas y espectáculos en directo. Una propuesta que va más allá del entretenimiento clásico en cruceros.

Un simulador de carreras

Los amantes de la Fórmula 1 tendrán su rincón en el MSC Formula Racer, un simulador de carreras de dos plazas situado en el Hall of Games que permite conducir virtualmente un coche de F1 a alta velocidad.

Más allá de estas atracciones, MSC World Asia contará con más de 40 bares, restaurantes y salones, siete piscinas, 13 jacuzzis y una selección de suites del exclusivo MSC Yacht Club. Gianni Onorato, CEO de MSC Cruceros, ha señalado que "MSC World Asia marca el siguiente paso en este viaje" y que el barco "eleva aún más el listón" respecto a los anteriores buques de la clase World Class.

El capitán Paolo Benini, que lideró MSC Euribia durante su despliegue en Dubái, tomará el mando del nuevo buque.