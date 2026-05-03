MSC transforma el paddock de Miami en un superyate de lujo: cinco cubiertas, vistas a cinco curvas y cenas de chef

Ver la Fórmula 1 desde la grada ya no es suficiente para quien quiere vivirla de otra manera. MSC Cruceros lo sabe, y en el Gran Premio de Miami 2026 dio un paso que nadie había dado antes en el paddock: trasladar físicamente su concepto de hospitalidad más premium —el MSC Yacht Club— desde el mar hasta el asfalto del Autódromo Internacional de Miami.

El resultado es una estructura de varios niveles de 80 metros de largo y 29 de ancho que evoca la silueta de un superyate y que ocupó la posición más envidiable del circuito: a lo largo de las curvas 5 a 9, con vistas simultáneas a cinco de los puntos más intensos de la carrera. Una instalación que, según ha confirmado la compañía, permanecerá en el circuito durante varios años.

El concepto es el mismo que MSC aplica a bordo de sus barcos: acceso exclusivo, servicio personalizado las 24 horas, mayordomos, conserjería y espacios diferenciados según el nivel de experiencia. Trasladado a tierra, eso se traduce en cinco cubiertas con propuestas distintas. En la Marina Deck, nueve cabañas privadas para grupos que buscan la máxima intimidad a metros de la pista. La Cubierta 1 ofrece ambiente al aire libre con asientos cómodos y vistas panorámicas. La Cubierta 2 es el corazón gastronómico: restaurantes a bordo durante todo el fin de semana y una experiencia Chef's Table organizada por Bagatelle, solo con reserva. En la Cubierta 3, el Jack Daniel's Lounge con cócteles a medida. Y en lo más alto, la Cubierta del Capitán, con vistas de 360 grados sobre la pista y el recinto.

MSC también estará en Barcelona

Alberto Revelli, director de patrocinios deportivos de MSC Cruceros, no ocultó la ambición del proyecto: "Estamos increíblemente orgullosos de llevar nuestro emblemático concepto MSC Yacht Club del mar a la pista en el Miami Grand Prix, una de las carreras más vistas y esperadas de la temporada. Lo estamos reinventando como un destino de hospitalidad audaz y único en su género".

La apuesta de MSC con la Fórmula 1 lleva años creciendo. Desde que en 2022 se convirtió en socio global del campeonato, la naviera ha ido ampliando su presencia en el calendario. Esta temporada 2026, además de Miami, será patrocinador principal de tres Grandes Premios: Austin, Barcelona y São Paulo. El de Barcelona, especialmente relevante para el público español, que podrá ver esta conexión entre el lujo náutico y el motor en casa.

La instalación de Miami también incluyó una nueva plataforma de observación para el público general en el interior de la curva 7, un detalle que demuestra que la propuesta de MSC no solo apunta a los palcos VIP, sino que quiere ampliar la experiencia para cualquier tipo de aficionado.

El turismo deportivo y el de lujo rara vez se dan la mano de forma tan literal. MSC lo ha conseguido en Miami, y la pregunta ahora es obvia: ¿llegarán estas experiencias también al circuito de Barcelona?