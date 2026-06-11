MSC Cruceros, patrocinador principal del GP de Barcelona-Catalunya de F1

El Circuit de Barcelona-Catalunya vive este fin de semana, del 12 al 14 de junio, una edición especial del Gran Premio de España. Por primera vez, MSC Cruceros se convierte en el patrocinador principal de la carrera, que pasa a denominarse oficialmente Fórmula 1 MSC Cruises Gran Premio de Barcelona-Catalunya 2026.

El trazado catalán es uno de los más exigentes del calendario, con largas rectas de alta velocidad combinadas con curvas técnicas que ponen al límite tanto a los monoplazas como a sus pilotos. Las renovaciones de los últimos años han mejorado las condiciones de carrera y también la experiencia para el público, con instalaciones modernas y una hospitalidad de primer nivel.

Este patrocinio llega después de que, a principios de año, la Fórmula 1 y la división de cruceros del Grupo MSC anunciaran la ampliación de su asociación global hasta 2030, reforzando una colaboración que se remonta a 2022.

Barcelona se suma así a otras dos citas del Mundial 2026 en las que MSC Cruceros también es patrocinador principal: el Gran Premio de Estados Unidos y el de São Paulo.

Presencia en el A526 de Alpine

"Estamos orgullosos de ser, por primera vez, el patrocinador principal del emblemático Gran Premio de Barcelona-Cataluña de Fórmula 1 MSC Cruises 2026", admite Alberto Revelli, responsable de patrocinios deportivos de MSC Cruceros. "Se trata de una de las últimas muestras de cómo nuestra colaboración con este deporte sigue creciendo y consolidándose cada vez más desde que nos convertimos en socio global de la Fórmula 1 en 2022", ha añadido.

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La marca también tiene presencia destacada en el A526, el monoplaza del BWT Alpine F1 Team para esta temporada, presentado en enero precisamente en Barcelona, a bordo del MSC World Europa.