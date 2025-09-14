FAMOSOS
MrBeast, contra la cuerdas tras el golpe de Mike Tyson en Las Vegas
El creador de contenido estuvo presente en el combate de Canelo vs Crawford
Jimmy Donaldson, mejor conocido en las redes como 'MrBeast', es el rey de internet. El youtuber cuenta con más de 435 millones de suscriptores en la plataforma de YouTube. El creador estadounidense publica vídeos en los que reúne a personas para afrontar desafíos extremos a cambio de grandes sumas de dinero. Sin embargo, alcanzar la recompensa nunca resulta sencillo.
Ayer, el estadounidense estuvo presente en el esperado combate entre Canelo Álvarez y Terence Crawford, celebrado en el Allegiant Stadium de Las Vegas.
El pleito terminó con la victoria de Crawford, quien dominó gran parte de la pelea. Tras el triunfo, el boxeador dejó claro su objetivo: "Quiero ser recordado como el mejor de mí era, y esta victoria me acerca a eso".
Sin embargo, lo más comentado no fue solo el combate, sino el reto que aceptó el famoso creador de contenido. MrBeast se atrevió a recibir un puñetazo nada menos que de Mike Tyson, una de las leyendas vivas del boxeo.
El youtuber decidió grabar el momento y compartirlo con sus seguidores. En el video se aprecia al excampeón lanzándole un gancho directo al abdomen, mientras MrBeast aguanta el golpe con gestos de dolor.
Todo quedó en una divertida broma entre ambos, pero también en un recuerdo inolvidable para el estadounidense, que se llevó la experiencia de haber sido golpeado por uno de los mejores boxeadores de la historia.
Las imágenes rápidamente se viralizaron y las redes no tardaron en reaccionar: "Sentirá el dolor durante toda la semana" o "¡Ay, eso fue un golpe al hígado!". Aunque, otros no se lo creen: "El golpe más falso de todos los tiempos".
