Los Mozos de Arousa arrasan en 'Reacción en cadena': mira lo que han conseguido en el último momento

'Reacción en cadena' es un concurso de televisión presentado por Ion Aramendi. El pasado mes de diciembre celebró su primer aniversario, y parece que seguirá mucho más tiempo en antena, ya que los espectadores están enganchados a Telecinco de lunes a viernes a las 20 horas.

Borjamina, Bruno y Raúl componen los 'Mozos de Arousa', un equipo de concursantes gallegos que han conseguido conquistar a una gran parte de la audiencia del programa.

Los jóvenes han batido todos los récords del formato y llevan acumulado un total de 1.536.731 euros en 226 programas (223 normales y 3 especiales). En el programa de este miércoles, los gallegos se han visto desafiados por Dani, Nati y Juanjo.

Los concursantes han intentado vencer a los 'Mozos de Arousa', no ha sido suficiente para ganarles. En complicidad ganadora 'Los Mozos' han vuelto a demostrar su potencial donde han conseguido 10 aciertos y sus contrincantes 2. El mejor momento lo han protagonizado cuando le han lanzado la pista a Juanjo: ¿Qué sigue a be? Y ha respondido 30 en lugar de C. Los Mozos han conseguido acumular 157.000 euros y han pasado a la última cadena.

Borjamina, Bruno y Raúl partían de ese dineral, pero no han conseguido añadirlo a su premio acumulado. En el primer eslabón el dinero se les ha partido a 78.500 euros, un segundo error en ese eslabón les ha dejado el bote en 39.250 euros.

'Los Mozos de Arousa' han llegado a 'La última palabra' con 4.907 para sumar a su bote final. Únicamente tenían la palabra 'Danza' pero los gallegos 'han venido a jugar' y se han arriesgado sin comprar el eslabón misterioso para llevarse todo el bote.

Con una palabra tan genérica como Danza han dedicido resolver con 'Polca', y es que tienen el programa dominado porque el riesgo les ha salido bien y han acertado de pleno. El bote se queda en 1.595.796 euros y 'Los Mozos' continuarán aumentando el bote en el próximo progama.