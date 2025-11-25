Movistar sube sus precios en 2026: ¿Cuánto más pagarás en tu factura?

Movistar aplicará desde el 13 de enero una subida media del 4% en sus tarifas convergentes, que combinan móvil, fijo, fibra y televisión. Esto supondrá un aumento habitual de unos tres euros al mes, llegando en la mayoría de los casos a menos de cinco euros.

Algunos planes específicos como Movistar Base y Movistar Autónomos no sufrirán cambios. La operadora justifica el ajuste argumentando el aumento de costes en el sector, especialmente en los proveedores de contenido televisivo, ya que plataformas como Netflix, HBO Max o Disney+ han incrementado sus precios recientemente.

Impacto en servicios individuales

Los clientes que solo tienen contratados servicios individuales (móvil, fibra o satélite) también verán un incremento, aunque menor, de aproximadamente dos euros mensuales. Esta revisión llega en un contexto de presión para las grandes operadoras, que deben afrontar tanto el encarecimiento del contenido audiovisual como inversiones en nuevas redes.

Además, Telefónica, empresa matriz de Movistar, ha anunciado un ERE que afectaría a más de 5.000 trabajadores, lo que refleja sus dificultades tanto en costes como en el ámbito laboral. Por ahora no está claro si Movistar realizará cambios en sus paquetes o televisión para mitigar la subida o si esta será definitiva.

Quienes tengan contratados paquetes convergentes deben estar atentos a la comunicación que realizará Movistar en los próximos días para conocer los detalles específicos de su tarifa. Es recomendable revisar el desglose de la factura y valorar si el paquete contratado sigue siendo el más adecuado según el uso y el presupuesto.

La subida se enmarca en un cambio de ciclo en el sector de las telecomunicaciones en España, donde los grandes operadores han pasado de una guerra de precios a una estrategia de maximizar ingresos por cliente, apoyándose en paquetes cada vez más cargados de servicios y plataformas de streaming.

En este contexto, decisiones como la de Movistar pueden empujar a algunos usuarios a replantearse si realmente aprovechan todo lo incluido en su tarifa o si les compensa migrar a opciones más sencillas o a operadores low cost que compiten precisamente en precio, aunque con menos añadidos.