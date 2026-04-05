Movistar Plus+ anulará los descodificadores HD el 1 de junio: cómo cambiarlos y cuánto cuesta

Movistar+ iniciará la renovación de los descodificadores para evitar problemas de compatibilidad en su servicio. El objetivo es modernizar la plataforma y, de esta forma, sustituirá los descodificadores más antiguos de su base de clientes. Este proceso afectará directamente a quienes todavía utilizan equipos HD. La iniciativa impactará principalmente a los usuarios que aún cuentan con descodificadores HD sin capacidad UHD.

Estos dispositivos quedarán fuera de funcionamiento a partir del 1 de junio, lo que obligará a realizar el cambio para seguir accediendo al contenido televisivo sin interrupciones.

¿Cómo puedo cambiar el decodificador de Movistar+?

Para informar a los clientes, la compañía está enviando notificaciones a través de correo electrónico y mensajes incluidos en la factura mensual. En estas comunicaciones se detalla la necesidad de sustituir el equipo (sin coste alguno) y se ofrecen instrucciones claras para solicitar el nuevo dispositivo.

El operador también ha facilitado diferentes vías para gestionar el cambio, como la atención telefónica o la visita a tiendas físicas. De esta manera, busca agilizar el proceso y evitar problemas de acceso al servicio una vez llegue la fecha límite.

Los nuevos descodificadores UHD incorporan mejoras significativas en la experiencia de usuario. Entre ellas destacan una mayor calidad de imagen en resolución 4K, compatibilidad con tecnologías de sonido avanzado y una interfaz más intuitiva para navegar entre contenidos.

Desde el área técnica se explica que este proceso se está llevando a cabo de forma automatizada, identificando a los clientes con equipos obsoletos para anticipar el reemplazo. El objetivo es prevenir incidencias y asegurar una transición sin complicaciones.

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Existen distintos modelos de descodificadores UHD disponibles, adaptados a diferentes necesidades de conexión, ya sea por cable o mediante WiFi. Aunque pueden variar en tamaño y fabricante, todos comparten un diseño similar y una experiencia unificada dentro de la plataforma.