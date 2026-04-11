Movistar Plus+ obliga a cambiar los descodificadores HD el 1 de junio: cómo hacerlo y qué precio tiene

Movistar+ pondrá en marcha la renovación de sus descodificadores para evitar posibles problemas de compatibilidad en el servicio. Con esta medida busca modernizar su plataforma y reemplazar los equipos más antiguos que todavía siguen en manos de parte de sus clientes.

El cambio afectará de forma directa a quienes aún utilizan descodificadores HD, es decir, modelos que no cuentan con tecnología UHD. Son estos dispositivos los que dejarán de ser compatibles con el servicio.

A partir del 1 de junio, estos equipos dejarán de funcionar, por lo que sus usuarios tendrán que sustituirlos si quieren seguir accediendo a los contenidos televisivos con normalidad y sin interrupciones.

¿Cómo puedo cambiar el decodificador de Movistar+?

Para informar a los clientes, la compañía está enviando notificaciones a través de correo electrónico y mensajes incluidos en la factura mensual. En estas comunicaciones se detalla la necesidad de sustituir el equipo (sin coste alguno) y se ofrecen instrucciones claras para solicitar el nuevo dispositivo.

El operador también ha facilitado diferentes vías para gestionar el cambio, como la atención telefónica o la visita a tiendas físicas. De esta manera, busca agilizar el proceso y evitar problemas de acceso al servicio una vez llegue la fecha límite.

Los nuevos descodificadores UHD incorporan mejoras significativas en la experiencia de usuario. Entre ellas destacan una mayor calidad de imagen en resolución 4K, compatibilidad con tecnologías de sonido avanzado y una interfaz más intuitiva para navegar entre contenidos.

Desde el área técnica se explica que este proceso se está llevando a cabo de forma automatizada, identificando a los clientes con equipos obsoletos para anticipar el reemplazo. El objetivo es prevenir incidencias y asegurar una transición sin complicaciones.

Existen distintos modelos de descodificadores UHD disponibles, adaptados a diferentes necesidades de conexión, ya sea por cable o mediante WiFi. Aunque pueden variar en tamaño y fabricante, todos comparten un diseño similar y una experiencia unificada dentro de la plataforma.