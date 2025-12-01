MoviMMiento que transforma: cuando la actividad física se convierte en motor de cambio
Un paciente, una especialista en hematología y una periodista se unen en una conversación que demuestra cómo el ejercicio y la implicación comunitaria pueden transformar la vida de quienes conviven con una enfermedad hematológica
El Foro de Deporte y Salud continúa poniendo el foco en el poder del movimiento como herramienta de bienestar. En esta ocasión, lo hace con la mesa “MoviMMiento que transforma”, un espacio en el que la experiencia personal, el conocimiento médico y la sensibilidad periodística dialogan para mostrar que la actividad física puede ser un auténtico punto de inflexión.
La voz protagonista será la de Fernando González, paciente que ha encontrado en el ejercicio un apoyo esencial para afrontar su enfermedad. Su testimonio permitirá comprender, desde dentro, cómo el movimiento ayuda a combatir el cansancio, recuperar la motivación y mantener la autonomía en un proceso físico y emocionalmente exigente. Su historia es ejemplo de que el deporte no solo fortalece el cuerpo: también sostiene la esperanza.
Para aportar el contexto clínico, estará presente Esther González, jefa del Servicio de Hematología del Hospital Universitario de Cabueñes (Gijón). Su intervención explicará por qué, en patologías hematológicas, el movimiento adaptado puede mejorar la tolerancia al tratamiento, reducir complicaciones y acelerar la recuperación funcional. La evidencia médica es clara: el deporte, bien guiado, es un aliado terapéutico cada vez más imprescindible.
“MoviMMiento que transforma” será una de las conversaciones más humanas del foro: un diálogo que recuerda que la actividad física no es solo una recomendación, sino una manera de reconectar con la vida incluso en los momentos más difíciles.
