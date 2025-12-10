Usar el móvil en el trabajo: la sanción es ilegal si la empresa no ha hecho esto antes

Seamos sinceros: casi todos acabamos mirando alguna que otra vez el móvil en horario laboral: un WhatsApp urgente, una llamada que no esperabas o un mensaje familiar que te hace permanecer en alerta. La pregunta que nos hacemos en ese caso es... ¿Puede la empresa sancionarte o incluso despedirte por ello?

La respuesta, según el Estatuto de los Trabajadores, es muy clara: solo si existe una normativa interna que lo prohíba expresamente y te haya sido comunicada antes. Si no, la sanción es impugnable.

El Estatuto no recoge ninguna prohibición general acerca del uso del móvil personal durante la jornada laboral. Sin una norma previa, el castigo no tiene base legal y vulnera principios básicos como la seguridad jurídica.

Aún así, muchos trabajadores reciben advertencias injustificadas simplemente porque "el jefe lo dice", pero el abogado laboralista Juanma Lorente señala que estos casos que acaban en tribunales con frecuencia, acaban dando la razón al empleado por lo general.

Sin embargo, la empresa sí puede limitar el uso del móvil en el puesto de trabajo, siempre que se haga con garantías y siguiendo estos tres pasos:

Redactar una normativa interna o incluir la prohibición en el convenio. Comunicarla de forma fehaciente a toda la plantilla (correo, tablón, firma de recibí...). Aplicar un régimen disciplinario proporcional y coherente con la norma.

Solo cuando esto se cumple, entonces la sanción es válida. Y es algo que ocurre en algunos sectores como la industria química o la construcción donde el uso del móvil sí que supone un riesgo real.

De esta forma, es importante conocer el reglamento impreso de la empresa en la que trabajas si acabas siendo despedido por utilizar el teléfono móvil en horario laboral. Es posible que todo acabe impugnándose si esto no queda recogido en la normativa.