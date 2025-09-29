Mounir Nasraoui, sobre su cántico durante la gala del Balón de Oro: "No penséis cosas malas, es nuestra frase desde que era pequeño"

Mounir Nasraoui, además de ser el padre de una de las mayores promesas (y presente) del fútbol mundial, se ha convertido en una figura entrañable para los seguidores de Lamine Yamal. Su carisma y naturalidad hacen que cada aparición suya genere comentarios positivos en redes sociales. No se trata solo de acompañar a su hijo en los grandes eventos, sino de mostrar el lado humano y cercano de la familia detrás del fenómeno futbolístico.

En las entrevistas que ha concedido, siempre destaca el sacrificio y el esfuerzo que ha supuesto acompañar a Lamine en su crecimiento deportivo. Habla de los viajes, de los entrenamientos y de la disciplina que requiere alcanzar un nivel tan alto siendo aún tan joven. Esa faceta de padre comprometido y orgulloso ha calado entre los aficionados.

Su gran pasión: la cocina

Más allá del fútbol, Mounir se ha ganado la simpatía de la gente por su autenticidad. No busca la perfección en sus retransmisiones ni en su forma de expresarse, y justamente eso es lo que conecta con quienes lo siguen. Sus directos en Instagram se han vuelto un espacio donde comparte anécdotas, reflexiones y, sobre todo, su gran afición: la cocina.

"En la cocina, lo primero que te enseñan es a ser limpio", decía mientras recogía el pan rallado de los nuggets. Mounir sorprendió a sus seguidores con una receta a su estilo. Mostró todos los procesos, desde el amasado hasta la fritura.

Ese talento culinario lo combina con un estilo muy personal. No se limita a enseñar recetas, sino que aporta humor y cercanía, como cuando ironiza con los comentarios críticos de los espectadores.

La famosa frase en la gala

También ha demostrado un carácter protector y consejero hacia su hijo. En varias ocasiones ha recalcado la importancia de que Lamine disfrute del fútbol sin perder su esencia como persona.

“Lamine, desde que nació, su padre le dice ‘Lamine para bien o para mal’. Es una frase que la decimos siempre. Yo apoyo a mi hijo, estoy con él porque soy su padre. Cuando me vaya de este mundo, siempre me recordará”, decía en el directo, sobre la famosa frase que pronunció durante la gala del Balón de Oro, mientras Ronaldinho abría el sobre con el ganador final.