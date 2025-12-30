Motos de Márquez, Lorenzo o Rossi: La colección de 34 millones incautada al exatleta olímpico buscado por el FBI que lideraba un cártel en Colombia

Hace poco más de un mes el FBI anunciaba que andaba tras la pista del exatleta olímpico canadiense Ryan James Wedding, que participó en la edición invernal de Salt Lake City del año 2002, en la categoría de snowboard.

Según las autoridades, estaba relacionado con un cártel de droga colombiano y la muerte de un hombre en Medellín, supuestamente, para evitar que hablara en contra del exdeportista. Ahora, la policía ha incautado una impresionante colección de motos de competición de algunos de los pilotos más grandes del mundo, como Marc Márquez, Jorge Lorenzo o Valentino Rossi, que está valorada en 34 millones de euros.

El exatleta olímpico, Ryan Wedding, en los JJ. OO. de invierno 2002. / Canadian Olympic Team

La operación se ha llevado a cabo junto con la policía mexicana y la canadiense y en total se contaron hasta 50 motos que Wedding guardaba en un garaje. Mientras, el olímpico sigue en busca y captura y figura en la lista de los 10 criminales más buscados del país, por lo que se ofrecen 12 millones de euros al que revele su paradero.

"Este mes, las autoridades mexicanas ejecutaron múltiples órdenes de cateo y decomisaron una gran cantidad de motocicletas con un valor estimado de aproximadamente 40 millones de dólares, que se cree pertenecen a Ryan James Wedding, uno de los diez fugitivos más buscados por el FBI. Esta exitosa incautación es resultado de la colaboración entre las autoridades mexicanas, el FBI, la RCMP y el LAPDHQ", revelaba el FBI, concretamente.

Ryan Wedding durante su etapa profesional y tras ser buscado por el FBI. / ·

Entre los vehículos, se encontraron una Ducati que llegó a conducir 'Il Dottore' o una Desmosedici del piloto balear, solo como algunos ejemplos.

Sin embargo, no solamente había motos actuales, sino que también se pudieron incautar la antigua moto del actual campeón de MotoGP, durante su etapa en Moto2 en 2012, donde también fue campeón, así como la Aprillia de Rossi en 125 cc, o motos de finales del siglo XX y de otros grandes nombres de la disciplina como Dani Pedrosa, Loris Capirossi o Andrea Dovizioso.

Ahora, sin tener todavía noticias de Wedding, lo probable es que estas piezas de coleccionismo se subasten y estén disponibles para todos los amantes del motor sobre dos ruedas, aunque solamente para aquellos con una cartera preparada para asumir un coste que seguramente se eleve bastantes miles de euros.

Wedding sería el cabecilla de una red de tráfico de drogas y está acusado de blanqueo de capitales, manipulación de testigos y conspiración.