Los motivos por los que el CGPJ estudia sancionar al juez del Caso Errejón

Adolfo Carretero Sánchez (1958) es el juez instructor que encabeza el juicio por presunta agresión sexual del exportavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, y la actriz Elisa Mouliaá, por unos hechos sucedidos en una fiesta en el año 2021.

Carretero está al frente del Juzgado de Instrucción número 47 de Madrid. Originario de Requena, en la Comunitat Valenciana, el magistrado proviene de una familia de jueces, pues su padre fue Adolfo Carretero Pérez, que ocupó altos cargos tanto en el Tribunal Supremo, como en el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Ahora, este último órgano mencionado ha decidido abrir una investigación contra Alfonso Carretero tras recibir más de 900 quejas a raíz de la actitud del juez durante la declaración de Elisa Mouliaá. Sus preguntas y su comportamiento despertaron numerosas reacciones que, finalmente, han llevado al CGPJ a iniciar este proceso.

En concreto, al magistrado se le ha abierto una diligencia informativa, un procedimiento que consiste en valorar si las actuaciones o conductas del juez "es susceptible o no de reproche disciplinario". Por lo tanto, este es el paso previo a decidir si se procede a la apertura de un expediente que puede acarrear sanciones.

Algunas de las preguntas formuladas por Alfonso Carretero fueron: "¿Le intentó a usted las bragas o algo?", o "¿Usted le dijo que parara? Muy incómoda, no. Decir 'Oye... Que me dejes en paz, que no me toques…' ¿Dijo algo de eso?"

Asimismo, las declaraciones de Íñigo Errejón y Elisa Mouliaá fueron publicadas por diferentes medios de comunicación. El Gobierno ha mostrado su "preocupación" por la facilidad con la que se difunde este tipo de contenido, y ha cuestionado el comportamiento de Alfonso Carretero durante el interrogatorio.