El motivo de la visita de Manuel Carrasco a 'El Hormiguero': invitado de hoy, 10 de diciembre

'El Hormiguero' supera el ecuador de la semana con uno de los invitados más queridos por el público: Manuel Carrasco, artista andaluz que ha aprendido a deshacerse de sus orígenes en 'Operación Triunfo', se sentará esta noche, 10 de diciembre de 2025, en el plató de Pablo Motos en Antena 3 para presentar su nuevo álbum de estudio, 'Pueblo Salvaje II'.

Además de hablar de este disco, Manuel Carrasco también dará algunas pinceladas acerca de cómo va a ser 2026 en su carrera. Un año que se anticipa muy movido y en el que probablemente acabe anunciando una gira para promocionar este nuevo trabajo musical.

'Pueblo Salvaje II', el nuevo disco de Manuel Carrasco, en 'El Hormiguero'

Disponible desde el pasado 9 de mayo de 2025 en la mayoría de tiendas y establecimientos especializados, 'Pueblo Salvaje II', de Manuel Carrasco, va más allá de un disco. Es un concepto que celebra nuestras raíces, nuestra naturaleza más pura y salvaje.

Tal y como indica la descripción del álbum en la página oficial de Universal Music Online, se trata de una obra que nos invita a conectar con nosotros mismos, mezclando la esencia de Manuel Carrasco con culturas y sonidos llenos de contrastes.

Con apenas 10 canciones, 'Pueblo Salvaje II' se ha convertido en uno de los discos más exitosos del año en España. Desde su publicación, se ha mantenido 30 semanas en la lista de los discos más vendidos (vía El portal de música) y ya es disco de oro, un logro importantísimo en los tiempos que corren.

Su tema más conocido es 'Salitre', una colaboración única con Camilo que acumula más de 76 millones de reproducciones en Spotify. Lanzada hace dos años, en esta segunda parte del álbum también se encuentra incluida.

Con estos datos en la mano, es de esperar que Manuel Carrasco adelante detalles de la gira que le espera en 2026 y con la que recorrerá muchas ciudades españolas. ¿Estás preparado para ver en directo a tu artista favorito?